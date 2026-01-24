Рейтинг@Mail.ru
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе КС в Раубичах
12:57 24.01.2026
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе КС в Раубичах
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
спорт, наталья шевченко, анастасия халили, анна сола
Биатлон, Спорт, Наталья Шевченко, Анастасия Халили, Анна Сола
Российская биатлонистка Наталия Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 километров за 38 минут 40,9 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла белоруска Анна Сола (отставание - 15,3 секунды; три промаха), тройку лидеров замкнула россиянка Анастасия Халили (+19,9; 5).
Позднее в субботу пройдет гонка преследования на 12,5 километров у мужчин.
Конкин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка России
Биатлон
 
