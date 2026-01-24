https://ria.ru/20260124/biatlon-2070058186.html
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе КС в Раубичах
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе КС в Раубичах - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Шевченко выиграла гонку преследования на этапе КС в Раубичах
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
