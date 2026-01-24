Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"
18:08 24.01.2026
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"
Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
спорт, москва, лука шаманич, зенит (санкт-петербург), единая лига втб, цска
Баскетбол, Спорт, Москва, Лука Шаманич, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ, ЦСКА
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит", продлив серию побед в Единой лиге до 12 игр

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Москве, завершилась победой хозяев площадки со счетом 93:90 (34:26, 26:24, 15:20, 18:20). Самым результативным игроком встречи стал Лука Шаманич из "Зенита", оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. У армейцев 21 очко на счету Мело Тримбла.
Московский клуб продлил победную серию до 12 матчей и с 21 победой в 23-х играх идет на первом месте в таблице, "Зенит" (14 побед в 23 матчах) располагается на четвертой позиции.
Единая Лига ВТБ
24 января 2026 • начало в 16:00
Завершен
ЦСКА
93 : 90
Зенит
