https://ria.ru/20260124/basketbol-2070092385.html
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит" - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"
Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-24T18:08:00+03:00
2026-01-24T18:08:00+03:00
2026-01-24T18:08:00+03:00
баскетбол
спорт
москва
лука шаманич
зенит (санкт-петербург)
единая лига втб
цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908269198_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_eda9925ea8275812fc19f64540bd44b8.jpg
москва
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908269198_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_60b7fce3a009a63476b1ae802c0b8d7c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, москва, лука шаманич, зенит (санкт-петербург), единая лига втб, цска
Баскетбол, Спорт, Москва, Лука Шаманич, Зенит (Санкт-Петербург), Единая Лига ВТБ, ЦСКА
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит"
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Зенит", продлив серию побед в Единой лиге до 12 игр