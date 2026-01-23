https://ria.ru/20260123/vendel-2069893612.html
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Вендел прибыл в расположение "Зенита" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прибыл в расположение команды на тренировочный сбор, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
футбол
катар
россия
зенит
вендел
спорт
катар
россия
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Вендел прибыл в расположение "Зенита" после недели отсутствия