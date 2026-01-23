Рейтинг@Mail.ru
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Футбол
 
15:24 23.01.2026
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Вендел прибыл в расположение "Зенита" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прибыл в расположение команды на тренировочный сбор, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ponomarev-2069788030.html
катар, россия, зенит, вендел, спорт
Футбол, Катар, Россия, Зенит, Вендел, Спорт
Вендел прибыл в расположение "Зенита"

Вендел прибыл в расположение "Зенита" после недели отсутствия

© Соцсети ФК "Зенит"Вендел
Вендел - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Соцсети ФК "Зенит"
Вендел. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Полузащитник петербургского "Зенита" Вендел прибыл в расположение команды на тренировочный сбор, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ранее СМИ сообщили, что игрок в течение недели отсутствовал на сборе команды, который начался 15 января в Катаре. По их информации, клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно равняется двум месячным зарплатам.
Петербуржцы в пятницу опубликовали видео, где игроки команды выходят на тренировку. В их числе был Вендел.
Бразилец подписал новый контракт с "Зенитом" 1 ноября 2025 года, он рассчитан до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение истекало в июне 2028 года. Футболисту 28 лет, в текущем чемпионате России он провел 15 игр, забив один мяч.
Вендел - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Нельзя так с засранцами": Пономарев пожурил Семака за поведение Вендела
