"Зениту" стоит задуматься, нужен ли им Вендел, заявил Колосков

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Руководству и тренерскому штабу петербургского футбольного клуба "Зенит" имеет смысл задуматься, столь уж необходим команде сдавший в уровне мастерства бразильский полузащитник Вендел, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее СМИ сообщили, что игрок в течение недели отсутствует на сборе команды, который начался 15 января в Катаре. Клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро (что примерно равняется двум месячным зарплатам). Бразилец подписал новый контракт с "Зенитом" 1 ноября 2025 года, он рассчитан до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение истекало в июне 2028 года. Футболисту 28 лет, в текущем чемпионате России он провел 15 игр, забив один мяч и сделав две голевые передачи.
«
"(Главный тренер "Зенита") Сергей Семак контролирует ситуацию, иначе не было бы штрафа в 60 миллионов рублей. А что он может еще сделать? Отчислить Вендела не может, потому что у него действует контракт. Выставить его на трансфер он не заинтересован, тот ему как футболист нужен. Все делается в соответствии с условиями контракта, в котором прописаны наказания за различные нарушения. Я считаю, что надо просто подумать о том, нужен ли такой игрок сейчас "Зениту", - сказал Колосков.
«
"Если бы Вендел играл так, как три года назад, то можно было бы обойтись и штрафом. А два года он уже играет достаточно посредственно. Может быть, надо подумать о какой-то его замене. Я думаю, что если бы ему была готова замена, то его бы убрали. Но пока такого футболиста нет. Считаю, что Вендел в последнее время снизил свои игровые качества, он стал играть хуже, чем раньше". - добавил собеседник агентства.
"Зенит" в 18 турах чемпионата России набрал 39 очков и идет вторым, на один балл отставая от лидера турнира "Краснодара".