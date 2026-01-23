Рейтинг@Mail.ru
"Зениту" стоит задуматься, нужен ли им Вендел, заявил Колосков
Футбол
 
11:38 23.01.2026
"Зениту" стоит задуматься, нужен ли им Вендел, заявил Колосков
Руководству и тренерскому штабу петербургского футбольного клуба "Зенит" имеет смысл задуматься, столь уж необходим команде сдавший в уровне мастерства
спорт, вячеслав колосков, российский футбольный союз (рфс), вендел, сергей семак, краснодар, зенит
Футбол, Спорт, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС), Вендел, Сергей Семак, Краснодар, Зенит
"Зениту" стоит задуматься, нужен ли им Вендел, заявил Колосков

Колосков: тренерам "Зенита" стоит задуматься, нужен ли им футболист Вендел

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Руководству и тренерскому штабу петербургского футбольного клуба "Зенит" имеет смысл задуматься, столь уж необходим команде сдавший в уровне мастерства бразильский полузащитник Вендел, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Ранее СМИ сообщили, что игрок в течение недели отсутствует на сборе команды, который начался 15 января в Катаре. Клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро (что примерно равняется двум месячным зарплатам). Бразилец подписал новый контракт с "Зенитом" 1 ноября 2025 года, он рассчитан до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение истекало в июне 2028 года. Футболисту 28 лет, в текущем чемпионате России он провел 15 игр, забив один мяч и сделав две голевые передачи.
«
"(Главный тренер "Зенита") Сергей Семак контролирует ситуацию, иначе не было бы штрафа в 60 миллионов рублей. А что он может еще сделать? Отчислить Вендела не может, потому что у него действует контракт. Выставить его на трансфер он не заинтересован, тот ему как футболист нужен. Все делается в соответствии с условиями контракта, в котором прописаны наказания за различные нарушения. Я считаю, что надо просто подумать о том, нужен ли такой игрок сейчас "Зениту", - сказал Колосков.
«
"Если бы Вендел играл так, как три года назад, то можно было бы обойтись и штрафом. А два года он уже играет достаточно посредственно. Может быть, надо подумать о какой-то его замене. Я думаю, что если бы ему была готова замена, то его бы убрали. Но пока такого футболиста нет. Считаю, что Вендел в последнее время снизил свои игровые качества, он стал играть хуже, чем раньше". - добавил собеседник агентства.
"Зенит" в 18 турах чемпионата России набрал 39 очков и идет вторым, на один балл отставая от лидера турнира "Краснодара".
Вендел - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Нельзя так с засранцами": Пономарев пожурил Семака за поведение Вендела
Вчера, 11:04
 
ФутболСпортВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)ВенделСергей СемакКраснодарЗенит
 
