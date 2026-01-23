https://ria.ru/20260123/tsska-2069966646.html
Нападающий "Фенербахче" согласовал условия контракта с ЦСКА, пишут СМИ
Нападающий "Фенербахче" согласовал условия контракта с ЦСКА, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Нападающий "Фенербахче" согласовал условия контракта с ЦСКА, пишут СМИ
Нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Огуз Айдын согласовал условия личного контракта с московским ЦСКА и попросил руководство разрешить его... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
