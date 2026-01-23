Рейтинг@Mail.ru
19:11 23.01.2026 (обновлено: 19:23 23.01.2026)
Нападающий "Фенербахче" согласовал условия контракта с ЦСКА, пишут СМИ
Нападающий "Фенербахче" согласовал условия контракта с ЦСКА, пишут СМИ
Нападающий "Фенербахче" согласовал условия контракта с ЦСКА, пишут СМИ

Журналист Санджар: футболист "Фенербахче" Айдын согласовал контракт с ЦСКА

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Нападающий турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Огуз Айдын согласовал условия личного контракта с московским ЦСКА и попросил руководство разрешить его трансфер, сообщает журналист Мустафа Озгюр Санджар на странице в соцсети X.
По информации источника, срок действия согласованного контракта составит 3,5 года. Отмечается, что ЦСКА предложил "Фенербахче" компенсацию в размере 6 млн евро, а также бонусы. Трансфер находится на финальной стадии.
Айдыну 25 лет. В текущем сезоне турок провел 27 матчей, в которых не отметился забитыми мячами. Нападающий представляет "Фенербахче" с лета 2024 года, ранее он играл за турецкие клубы "Аланьяспор", "Буджаспор" и "Каракабей Беледиеспор".
Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
СМИ узнали, какую сумму ЦСКА хочет получить от "Фенербахче" за Кисляка
16 июня 2025, 09:14
 
ФутболСпортФенербахчеПФК ЦСКААланьяспор
 
Матч-центр
 
