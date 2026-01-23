Рейтинг@Mail.ru
Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 23.01.2026 (обновлено: 19:46 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/troyka-2069970350.html
Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России
Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России
Русская тройка вошла во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), сообщил исполнительный директор Содружества мастеров и любителей русской тройки Алексей... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T19:35:00+03:00
2026-01-23T19:46:00+03:00
россия
москва
алексей плотников
сергей собянин
дмитрий киселев
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052283741_0:457:2048:1609_1920x0_80_0_0_1be2f7dc7d0abd27d6974acd0a71b693.jpg
https://ria.ru/20260123/dopusk-2069964805.html
https://ria.ru/20260123/mamedov-2069952787.html
россия
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052283741_0:265:2048:1801_1920x0_80_0_0_11689ee237722acb38d52a8f7a1e2abe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, москва, алексей плотников, сергей собянин, дмитрий киселев, спорт
Россия, Москва, Алексей Плотников, Сергей Собянин, Дмитрий Киселев, Спорт
Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России

Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в РФ

© РИА Новости / Фред Гринберг | Перейти в медиабанкТрадиционная русская тройка
Традиционная русская тройка - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Фред Гринберг
Перейти в медиабанк
Традиционная русская тройка. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Русская тройка вошла во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), сообщил исполнительный директор Содружества мастеров и любителей русской тройки Алексей Плотников.
«
"До этого русская тройка не имела никакого юридического статуса, являясь, по сути, увлечением группы энтузиастов. Она не являлась объектом культуры, а потому не регулировалась положениями министерства культуры. В то же время, она не была видом спорта, что делало невозможным проведение официальных соревнований. Из-за отсутствия статуса никакие общественные усилия по развитию русской тройки не могли получить официальное юридическое воплощение. Теперь это признанный национальный вид спорта в России", — подчеркнул он.
Болельщики сборной России - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Юных российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом
Вчера, 19:01
Благодаря этому решению стартовала работа по созданию Общероссийской Спортивной Федерации русской тройки и по организации развития этого вида спорта на уровне спортивных школ и отдельных региональных центров. Будущее создание Федерации, в свою очередь, нацелено на возрождение школы русской тройки, на появление новых наездников, тренеров, учеников, экипажей, новых соревнований в различных регионах России, а в среднесрочной перспективе — и регулярного чемпионата страны по русской тройке.
«
"Событие было бы невозможно без поддержки мэра Москвы Сергея Собянина и активной позиции департамента спорта Москвы и его руководителя Алексея Кондаранцева. Сердечно благодарим и команду министерства спорта Российской Федерации за оказанную поддержку в возрождении русской тройки в нашей стране", — отметил председатель наблюдательного совета Содружества мастеров и любителей русской тройки Дмитрий Киселев.
По словам президента Содружества мастеров и любителей русской тройки Андрея Корчагина, это событие можно считать важнейшим шагом на пути к возрождению русской тройки и к возрождению школы, существовавшей веками в нашей стране. В прошлом году отмечалось 255 лет со дня первого официального упоминания русской тройки в указе императрицы Екатерины II Великой 1770 года об организации новых скоростных почтовых линий.
"Это шаг на пути к светлому будущему русской тройки – исконно русского стиля упряжной разноаллюрной езды, уникального во всем мире", — заключил Корчагин.
Фехтование - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Польша отказалась от фехтовального турнира из-за нежелания пускать россиян
Вчера, 18:12
 
РоссияМоскваАлексей ПлотниковСергей СобянинДмитрий КиселевСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала