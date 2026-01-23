Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России

«

"До этого русская тройка не имела никакого юридического статуса, являясь, по сути, увлечением группы энтузиастов. Она не являлась объектом культуры, а потому не регулировалась положениями министерства культуры. В то же время, она не была видом спорта, что делало невозможным проведение официальных соревнований. Из-за отсутствия статуса никакие общественные усилия по развитию русской тройки не могли получить официальное юридическое воплощение. Теперь это признанный национальный вид спорта в России", — подчеркнул он.