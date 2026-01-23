Русская тройка вошла в официальный перечень видов спорта в России

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Русская тройка вошла во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), сообщил исполнительный директор Содружества мастеров и любителей русской тройки Алексей Плотников.
«
"До этого русская тройка не имела никакого юридического статуса, являясь, по сути, увлечением группы энтузиастов. Она не являлась объектом культуры, а потому не регулировалась положениями министерства культуры. В то же время, она не была видом спорта, что делало невозможным проведение официальных соревнований. Из-за отсутствия статуса никакие общественные усилия по развитию русской тройки не могли получить официальное юридическое воплощение. Теперь это признанный национальный вид спорта в России", — подчеркнул он.
Благодаря этому решению стартовала работа по созданию Общероссийской Спортивной Федерации русской тройки и по организации развития этого вида спорта на уровне спортивных школ и отдельных региональных центров. Будущее создание Федерации, в свою очередь, нацелено на возрождение школы русской тройки, на появление новых наездников, тренеров, учеников, экипажей, новых соревнований в различных регионах России, а в среднесрочной перспективе — и регулярного чемпионата страны по русской тройке.
«
"Событие было бы невозможно без поддержки мэра Москвы Сергея Собянина и активной позиции департамента спорта Москвы и его руководителя Алексея Кондаранцева. Сердечно благодарим и команду министерства спорта Российской Федерации за оказанную поддержку в возрождении русской тройки в нашей стране", — отметил председатель наблюдательного совета Содружества мастеров и любителей русской тройки Дмитрий Киселев.
По словам президента Содружества мастеров и любителей русской тройки Андрея Корчагина, это событие можно считать важнейшим шагом на пути к возрождению русской тройки и к возрождению школы, существовавшей веками в нашей стране. В прошлом году отмечалось 255 лет со дня первого официального упоминания русской тройки в указе императрицы Екатерины II Великой 1770 года об организации новых скоростных почтовых линий.
"Это шаг на пути к светлому будущему русской тройки – исконно русского стиля упряжной разноаллюрной езды, уникального во всем мире", — заключил Корчагин.