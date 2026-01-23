https://ria.ru/20260123/tennis-2069902810.html
Андреева вышла в четвертый круг Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open