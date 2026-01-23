Рейтинг@Mail.ru
Андреева вышла в четвертый круг Australian Open
Теннис
 
16:01 23.01.2026 (обновлено: 16:25 23.01.2026)
Андреева вышла в четвертый круг Australian Open
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В третьем раунде посеянная под восьмым номером Андреева обыграла 79-ю ракетку мира румынку Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 36 минут.
За выход в четвертьфинал 18-летняя Андреева поспорит с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (12-й номер посева), которая ранее в пятницу выбила из турнира россиянку Диану Шнайдер (23).
Андреева в третий раз подряд дошла до четвертого раунда Australian Open. Лучшим результатом седьмой ракетки мира на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
23 января 2026 • начало в 14:25
Завершен
Елена-Габриэла Рузе
0 : 23:64:6
Мирра Андреева
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
