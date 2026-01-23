Андреева вышла в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

Андреева в третий раз подряд дошла до четвертого раунда Australian Open. Лучшим результатом седьмой ракетки мира на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года.