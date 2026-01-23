Рейтинг@Mail.ru
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:00 23.01.2026 (обновлено: 00:01 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/sande-2069721445.html
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в список футболистов, которые могут покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T00:00:00+03:00
2026-01-23T00:01:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
реал сосьедад
кубок испании
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:73:1080:681_1920x0_80_0_0_1531f022efae253e3f4f8fc2e499d1b6.jpg
https://ria.ru/20260122/sambrano-2069693600.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0f01e44e0b86fb9d7e3d3bc7ffc34724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арсен захарян, реал сосьедад, кубок испании, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Кубок Испании, Чемпионат Испании по футболу
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ

Журналист Санде: Захарян может уйти из "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно

© Соцсети сборной РоссииАрсен Захарян
Арсен Захарян - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Соцсети сборной России
Арсен Захарян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в список футболистов, которые могут покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист COPE Марко Антонио Санде в соцсети Х.
По информации источника, главный тренер команды Пеллегрино Матараццо провел встречу с несколькими игроками клуба, на которой сообщил, что они не входят в его планы на сезон.
В число футболистов, вызванных на разговор, вошли Захарян, испанский полузащитник Микель Готи и его соотечественник нападающий Хон Каррикабуру.
Захаряну 22 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах в чемпионате и Кубке Испании, в которых отметился одним голом. 17 января стало известно, что россиянин испытывает дискомфорт в левой икроножной мышце и выбыл на неопределенный срок.
Защитник ФК Рубин Карлос Самбрано - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Экс-футболиста РПЛ и еще двух игроков обвинили в изнасиловании, пишут СМИ
22 января, 20:17
 
ФутболСпортАрсен ЗахарянРеал СосьедадКубок ИспанииЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала