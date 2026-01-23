https://ria.ru/20260123/sande-2069721445.html
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вошел в список футболистов, которые могут покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T00:00:00+03:00
2026-01-23T00:00:00+03:00
2026-01-23T00:01:00+03:00
футбол
спорт
арсен захарян
реал сосьедад
кубок испании
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:73:1080:681_1920x0_80_0_0_1531f022efae253e3f4f8fc2e499d1b6.jpg
https://ria.ru/20260122/sambrano-2069693600.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970214620_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0f01e44e0b86fb9d7e3d3bc7ffc34724.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, арсен захарян, реал сосьедад, кубок испании, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Арсен Захарян, Реал Сосьедад, Кубок Испании, Чемпионат Испании по футболу
Захарян может покинуть "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно, пишут СМИ
Журналист Санде: Захарян может уйти из "Реал Сосьедад" в зимнее трансферное окно