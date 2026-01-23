https://ria.ru/20260123/rostov-2069840124.html
Суд взыскал с "Ростова" 185 миллионов рублей
2026-01-23T13:09:00+03:00
2026-01-23T13:09:00+03:00
2026-01-23T13:09:00+03:00
футбол
спорт
ростов
Новости
ru-RU
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области по иску областного министерства по физической культуре и спорту взыскал более 185 миллионов рублей с футбольного клуба "Ростов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что с ответчика взысканы средства гранта в размере более 168 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами - в размере около 17 миллионов. Кроме того, суд решил начислять в пользу истца проценты на сумму долга с 20 января по день фактического погашения долга.
Другие подробности иска, поданного в июле, пока не приводятся. Опубликована только резолютивная часть решения суда.