Суд взыскал с "Ростова" 185 миллионов рублей

МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области по иску областного министерства по физической культуре и спорту взыскал более 185 миллионов рублей с футбольного клуба "Ростов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что с ответчика взысканы средства гранта в размере более 168 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами - в размере около 17 миллионов. Кроме того, суд решил начислять в пользу истца проценты на сумму долга с 20 января по день фактического погашения долга.