Футбол
 
13:09 23.01.2026
Суд взыскал с "Ростова" 185 миллионов рублей
Суд взыскал с "Ростова" 185 миллионов рублей
спорт, ростов
Футбол, Спорт, Ростов
Суд взыскал с "Ростова" 185 миллионов рублей

© РИА Новости / Александр ВильфЭпизод из матча "Спартак" - "Ростов"
© РИА Новости / Александр Вильф
Эпизод из матча "Спартак" - "Ростов". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области по иску областного министерства по физической культуре и спорту взыскал более 185 миллионов рублей с футбольного клуба "Ростов", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что с ответчика взысканы средства гранта в размере более 168 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами - в размере около 17 миллионов. Кроме того, суд решил начислять в пользу истца проценты на сумму долга с 20 января по день фактического погашения долга.
Другие подробности иска, поданного в июле, пока не приводятся. Опубликована только резолютивная часть решения суда.
Мохаммад Мохеби - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Ростов" разгромил бронзового призера чемпионата Китая в товарищеском матче
17 января, 17:56
 
ФутболСпортРостов
 
Матч-центр
 
