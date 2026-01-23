https://ria.ru/20260123/ponomarev-2069788030.html
"Нельзя так с засранцами": Пономарев пожурил Семака за поведение Вендела
"Нельзя так с засранцами": Пономарев пожурил Семака за поведение Вендела
"Нельзя так с засранцами": Пономарев пожурил Семака за поведение Вендела
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак много позволяет полузащитнику Венделу, что и привело к заметному опозданию бразильца на первый тренировочный РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T11:04:00+03:00
2026-01-23T11:04:00+03:00
2026-01-23T11:15:00+03:00
футбол
сергей семак
вендел
владимир пономарев
краснодар
зенит
российская премьер-лига (рпл)
"Нельзя так с засранцами": Пономарев пожурил Семака за поведение Вендела
Пономарев после демарша Вендела призвал держать легионеров в ежовых рукавицах
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак много позволяет полузащитнику Венделу, что и привело к заметному опозданию бразильца на первый тренировочный сбор команды, высокооплачиваемых иностранцев надо держать в жестких рамках, заявил РИА Новости экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее СМИ сообщили, что игрок в течение недели отсутствует на сборе команды, который начался 15 января в Катаре
. Клуб оштрафовал его на 700 тысяч евро (что примерно равняется двум месячным зарплатам). Бразилец подписал новый контракт с "Зенитом
" 1 ноября 2025 года, он рассчитан до конца сезона-2028/29. Предыдущее соглашение истекало в июне 2028 года. Футболисту 28 лет, в текущем чемпионате России он провел 15 игр, забив один мяч и сделав две голевые передачи.
"У Вендела
контракт до 2029 года, вот он и хулиганит. Для него заплатить 700 тысяч евро - это, как два пальца… Но он стопроцентно отрицательно влияет на весь коллектив. Такие вещи допускать нельзя, и (главный тренер команды) Сергей Семак
должен на это реагировать. Что же Вендел так выеживается? Но если Семак считает его незаменимым, то пусть с ним и мучается. Нельзя так относиться к этим высокооплачиваемым засранцам, легионеров надо обязательно держать в ежовых рукавицах", - сказал Пономарев
.
"Незаменимых у нас нет, как говорили в советское время. Семак его возвеличил, ему потакает и боится возразить, почему Вендел и обнаглел. Может быть, его надо его чаще штрафовать. Хотя у многих легионеров подход такой: есть действующий контракт и плевать они на все хотели. Семак сам виноват, он себя так поставил и теперь пожинает плоды. Пусть теперь мучается с Венделом. Значит, он не умеет обращаться с этими игроками. Как же он хочет руководить командой?" - добавил собеседник агентства.
"Зенит" в 18 турах чемпионата России набрал 39 очков и идет вторым, на один балл отставая от лидера турнира "Краснодара
".