"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином
18:02 23.01.2026
"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином
"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином
"Нижний Новгород" расторг контракт с американским баскетболистом Хантером Дином, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, единая лига втб, нижний новгород
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ, Нижний Новгород
"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином

"Нижний Новгород" расторг контракт с американским баскетболистом Дином

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Нижний Новгород" расторг контракт с американским баскетболистом Хантером Дином, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ.
Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Дин перешел в "Нижний Новгород" в июне из словацкого клуба "Прьевидза". В сезоне-2025/26 он сыграл 17 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,5 очка, совершая 5,9 подбора, 0,6 блокшота и 0,5 результативной передачи.
БаскетболСпортЕдиная Лига ВТБНижний Новгород
 
