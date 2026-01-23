https://ria.ru/20260123/novgorod-2069949405.html
"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином
"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином
"Нижний Новгород" расторг контракт с американским баскетболистом Хантером Дином, сообщается в Telegram-канале команды Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T18:02:00+03:00
2026-01-23T18:02:00+03:00
2026-01-23T18:02:00+03:00
баскетбол
спорт
единая лига втб
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156351/83/1563518385_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_d51308a3a5f85145358c92c4cb25b2c7.jpg
https://ria.ru/20250616/lokomotiv-kuban-2023135752.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156351/83/1563518385_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_1f4d64476c0efec1500ac30d4ccde57f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, единая лига втб, нижний новгород
Баскетбол, Спорт, Единая Лига ВТБ, Нижний Новгород
"Нижний Новгород" расторг контракт с Дином
"Нижний Новгород" расторг контракт с американским баскетболистом Дином