Немка Фребель выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе
Немецкая саночница Мерле Фребель стала победительницей седьмого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T17:19:00+03:00
оберхоф
