Рейтинг@Mail.ru
Немка Фребель выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 23.01.2026 (обновлено: 17:20 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/merla-2069931857.html
Немка Фребель выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе
Немка Фребель выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Немка Фребель выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе
Немецкая саночница Мерле Фребель стала победительницей седьмого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T17:19:00+03:00
2026-01-23T17:20:00+03:00
спорт
санный спорт
оберхоф
международная федерация санного спорта (fil)
александр горбацевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181393_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_b3db7d8dcad74f1aaf7cf9d0f789c397.jpg
https://ria.ru/20260122/sanki-2069659483.html
оберхоф
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181393_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecbb3c1bad4418e899181050c93e95ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, санный спорт , оберхоф, международная федерация санного спорта (fil), александр горбацевич
Спорт, Санный спорт , Оберхоф, Международная федерация санного спорта (FIL), Александр Горбацевич
Немка Фребель выиграла этап Кубка мира по санному спорту в Оберхофе

Немецкая саночница Мерле Фребель выиграла этап Кубка мира в Оберхофе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСанный спорт
Санный спорт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Санный спорт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Немецкая саночница Мерле Фребель стала победительницей седьмого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
По итогам двух заездов ее результат составил 1 минуту 23,330 секунды. Второе место заняла австрийка Лиза Шульте (отставание - 0,105 секунды), третьей стала немка Юлия Таубиц (+0,137).
Россиянка Дарья Олесик (+1,090) расположилась на 19-й позиции.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.
Российский саночник Матвей Пересторонин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Пересторонин занял второе место на Кубке наций по санному спорту в Германии
22 января, 17:52
 
СпортСанный спортОберхофМеждународная федерация санного спорта (FIL)Александр Горбацевич
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    3-й период
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала