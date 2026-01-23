https://ria.ru/20260123/medvedev-2069754851.html
Медведев в пяти сетах обыграл Марожана в третьем круге Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T07:31:00+03:00
2026-01-23T07:31:00+03:00
2026-01-23T07:33:00+03:00
теннис
спорт
даниил медведев
australian open
