Медведев в пяти сетах обыграл Марожана в третьем круге Australian Open
Теннис
 
07:31 23.01.2026 (обновлено: 07:33 23.01.2026)
Медведев в пяти сетах обыграл Марожана в третьем круге Australian Open
Медведев в пяти сетах обыграл Марожана в третьем круге Australian Open
Медведев в пяти сетах обыграл Марожана в третьем круге Australian Open
Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт, даниил медведев, australian open
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Australian Open
Медведев в пяти сетах обыграл Марожана в третьем круге Australian Open

Медведев в пяти сетах обыграл Марожана и вышел в четвертый раунд Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу над венгром Фабианом Марожаном и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 в пользу посеянного под 11-м номером Медведева. Марожан является 47-й ракеткой мира. Спортсмены провели на корте 3 часа 43 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
23 января 2026 • начало в 03:40
Завершен
Даниил Медведев
3 : 26:74:67:56:06:3
Фабиан Марожан
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертом круге Медведев встретится с американцем Лернером Тьеном (25), который в своем матче третьего круга обыграл португальца Нуну Боржеша со счетом 7:6 (11:9), 6:4, 6:2.
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Пойду выпью пива": Вавринка о восстановлении после матча Australian Open
22 января, 14:59
 
ТеннисСпортДаниил МедведевAustralian Open
 
