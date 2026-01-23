Польша отказалась от фехтовального турнира из-за нежелания пускать россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что Польша сняла заявку на проведение в стране международного турнира из-за отсутствия гарантий на въезд всем участникам.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права провести чемпионат Европы из-за отказа пускать российских и белорусских спортсменов. Соревнования состоятся во французском Антони 16-21 июня.
"Наши спортсмены ездят на соревнования. Например, во Францию: в декабре там был турнир по сабле в Орлеане, в январе в Париже - рапира была, по шпаге турнир был в мае. Наши ездят в Италию, в Испанию, сейчас собираются в Германию. Я не говорю про азиатские страны и федерации на африканском континенте - там проблем не возникает", - сказал Мамедов.
"Из европейских стран на данный момент проблемы есть только с Эстонией. От Польши тоже была заявка провести турнир, но затем они отменили это решение. Они поняли, что не смогут провести турнир на равноправных условиях, и сняли свои соревнования с календаря международной федерации. Остальные недружественные страны соревнования не проводят", - отметил Мамедов.