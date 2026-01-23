Польша отказалась от фехтовального турнира из-за нежелания пускать россиян

«

"Наши спортсмены ездят на соревнования. Например, во Францию: в декабре там был турнир по сабле в Орлеане, в январе в Париже - рапира была, по шпаге турнир был в мае. Наши ездят в Италию, в Испанию, сейчас собираются в Германию. Я не говорю про азиатские страны и федерации на африканском континенте - там проблем не возникает", - сказал Мамедов.