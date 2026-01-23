Рейтинг@Mail.ru
Польша отказалась от фехтовального турнира из-за нежелания пускать россиян
18:12 23.01.2026 (обновлено: 18:22 23.01.2026)
Польша отказалась от фехтовального турнира из-за нежелания пускать россиян
Польша отказалась от фехтовального турнира из-за нежелания пускать россиян
фехтование
спорт
ильгар мамедов
федерация фехтования россии (ффр)
международная федерация фехтования (fie)
2026
Новости
фехтование, спорт, ильгар мамедов, федерация фехтования россии (ффр), международная федерация фехтования (fie)
Фехтование, Спорт, Ильгар Мамедов, Федерация фехтования России (ФФР), Международная федерация фехтования (FIE)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил РИА Новости, что Польша сняла заявку на проведение в стране международного турнира из-за отсутствия гарантий на въезд всем участникам.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права провести чемпионат Европы из-за отказа пускать российских и белорусских спортсменов. Соревнования состоятся во французском Антони 16-21 июня.
"Наши спортсмены ездят на соревнования. Например, во Францию: в декабре там был турнир по сабле в Орлеане, в январе в Париже - рапира была, по шпаге турнир был в мае. Наши ездят в Италию, в Испанию, сейчас собираются в Германию. Я не говорю про азиатские страны и федерации на африканском континенте - там проблем не возникает", - сказал Мамедов.
"Из европейских стран на данный момент проблемы есть только с Эстонией. От Польши тоже была заявка провести турнир, но затем они отменили это решение. Они поняли, что не смогут провести турнир на равноправных условиях, и сняли свои соревнования с календаря международной федерации. Остальные недружественные страны соревнования не проводят", - отметил Мамедов.
Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам
Фехтование Спорт Ильгар Мамедов Федерация фехтования России (ФФР) Международная федерация фехтования (FIE)
 
