Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам

«

"Мы начали бороться. Большая благодарность международной федерации: все, о чем говорили, так и произошло. На конгрессе всех заранее предупредили, что, если страна не сможет обеспечить равноправное участие всех спортсменов на своих соревнованиях, турниры у нее будут забираться и переноситься в другие страны. Это было озвучено, и именно эта политика сейчас и реализуется. За это большая благодарность", - отметил Мамедов.