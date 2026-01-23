Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с РИА Новости назвал ожидаемым лишение Эстонии права проводить чемпионат Европы из-за отсутствия гарантий на въезд всем участникам, поскольку Международная федерация фехтования (FIE) всех предупреждала о подобных последствиях.
Первоначально соревнования должен был принять Таллин, который до сих пор указан в качестве места проведения турнира на сайте Европейской конфедерации фехтования. FIE же указывает, что соревнования состоятся во французском Антони 16-21 июня.
«
"Это было ожидаемо. На конгрессе международной федерации в ноябре 2024 года я уже озвучивал, что будут проблемы с нашим въездом в страну. В ответ пытались аргументировать, что правительству будут предоставлены гарантии и что все будет нормально. Я понимал, что это игра слов. Никаких гарантий предоставлено не будет, никакое письмо не будет отправлено в международную федерацию с соответствующими подтверждениями", - сказал Мамедов.
"Прошел год. В ноябре 2025 года мы попросили Международную федерацию дать информацию, поскольку уже планировались соревнования на 2026 год. В процессе планирования мы должны были указать место проведения чемпионата Европы, чтобы сдать единый календарный план Минспорту. Через некоторое время Международная федерация начала запрашивать у эстонской федерации необходимые письма. В итоге ничего предоставлено не было, и соревнования у них забрали", - отметил Мамедов.
По словам главы ФФР, не всегда желание национальных федераций проводить турниры совпадает с желанием правительства страны принимать все спортивные делегации у себя в стране. "Они, наверно, не думали, что наша (международная) федерация будет настаивать на том, что мы обязательно должны участвовать. Когда нас отлучили от международной арены, мы и так многое потеряли. Чтобы наверстать упущенное, необходимо участвовать во всех официальных соревнованиях, таких как чемпионаты Европы и мира", - уточнил он.
«
"Мы начали бороться. Большая благодарность международной федерации: все, о чем говорили, так и произошло. На конгрессе всех заранее предупредили, что, если страна не сможет обеспечить равноправное участие всех спортсменов на своих соревнованиях, турниры у нее будут забираться и переноситься в другие страны. Это было озвучено, и именно эта политика сейчас и реализуется. За это большая благодарность", - отметил Мамедов.