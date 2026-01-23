Рейтинг@Mail.ru
Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
18:04 23.01.2026
Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам
Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с РИА Новости назвал ожидаемым лишение Эстонии права проводить чемпионат Европы из-за... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T18:04:00+03:00
2026-01-23T18:04:00+03:00
спорт
ильгар мамедов
федерация фехтования россии (ффр)
международная федерация фехтования (fie)
фехтование
эстония
таллин
спорт, ильгар мамедов, федерация фехтования россии (ффр), международная федерация фехтования (fie), фехтование, эстония, таллин
Спорт, Ильгар Мамедов, Федерация фехтования России (ФФР), Международная федерация фехтования (FIE), Фехтование, Эстония, Таллин
Мамедов рассказал, чем FIE пригрозила не впускающим россиян странам

Мамедов: FIE всех предупреждала, что отберет турниры в случае недопуска россиян

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с РИА Новости назвал ожидаемым лишение Эстонии права проводить чемпионат Европы из-за отсутствия гарантий на въезд всем участникам, поскольку Международная федерация фехтования (FIE) всех предупреждала о подобных последствиях.
Первоначально соревнования должен был принять Таллин, который до сих пор указан в качестве места проведения турнира на сайте Европейской конфедерации фехтования. FIE же указывает, что соревнования состоятся во французском Антони 16-21 июня.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев рассказал, сколько россиян выступит на Олимпиаде в Италии
Вчера, 11:30
«
"Это было ожидаемо. На конгрессе международной федерации в ноябре 2024 года я уже озвучивал, что будут проблемы с нашим въездом в страну. В ответ пытались аргументировать, что правительству будут предоставлены гарантии и что все будет нормально. Я понимал, что это игра слов. Никаких гарантий предоставлено не будет, никакое письмо не будет отправлено в международную федерацию с соответствующими подтверждениями", - сказал Мамедов.
"Прошел год. В ноябре 2025 года мы попросили Международную федерацию дать информацию, поскольку уже планировались соревнования на 2026 год. В процессе планирования мы должны были указать место проведения чемпионата Европы, чтобы сдать единый календарный план Минспорту. Через некоторое время Международная федерация начала запрашивать у эстонской федерации необходимые письма. В итоге ничего предоставлено не было, и соревнования у них забрали", - отметил Мамедов.
По словам главы ФФР, не всегда желание национальных федераций проводить турниры совпадает с желанием правительства страны принимать все спортивные делегации у себя в стране. "Они, наверно, не думали, что наша (международная) федерация будет настаивать на том, что мы обязательно должны участвовать. Когда нас отлучили от международной арены, мы и так многое потеряли. Чтобы наверстать упущенное, необходимо участвовать во всех официальных соревнованиях, таких как чемпионаты Европы и мира", - уточнил он.
«
"Мы начали бороться. Большая благодарность международной федерации: все, о чем говорили, так и произошло. На конгрессе всех заранее предупредили, что, если страна не сможет обеспечить равноправное участие всех спортсменов на своих соревнованиях, турниры у нее будут забираться и переноситься в другие страны. Это было озвучено, и именно эта политика сейчас и реализуется. За это большая благодарность", - отметил Мамедов.
Тяжелая атлетика, штанга - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом
Вчера, 11:22
 
Спорт, Ильгар Мамедов, Федерация фехтования России (ФФР), Международная федерация фехтования (FIE), Фехтование, Эстония, Таллин
 
