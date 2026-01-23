Лямкин продлил контракт с "Ак Барсом"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Защитник Никита Лямкин продлил соглашение с казанским "Ак Барсом", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Контракт с 29-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне у него 25 очков (3 гола + 22 передачи) в 41 матче.