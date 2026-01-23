Лямкин продлил контракт с "Ак Барсом"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Защитник Никита Лямкин продлил соглашение с казанским "Ак Барсом", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 29-летним россиянином рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне у него 25 очков (3 гола + 22 передачи) в 41 матче.
"Когда "Ак Барс" предлагает контракт на три года, долго не думаешь. Казань для меня стала домом, я провёл здесь 9 сезонов, выигрывал Кубок Гагарина и давно понял, что хочу провести здесь всю карьеру. Очень рад и благодарен клубу и болельщикам за доверие, которое теперь должен оправдать", - сказал Лямкин.
Лямкин выступает за казанский клуб с 2017 года, до этого он представлял в КХЛ новокузнецкий "Металлург". В 2018 году в составе "Ак Барса" Лямкин выиграл Кубок Гагарина. Он является рекордсменом клуба по количеству очков за один регулярный чемпионат (44) и за сезон (48). Всего на его счету 161 балл (25+136) в 615 матчах лиги.
