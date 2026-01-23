Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
16:17 23.01.2026
"Крылья Советов" отменили матч против сербского ИМТ из-за дождей в Турции
Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в своем Telegram-канале объявил об отмене контрольного матча против сербского ИМТ из-за неблагоприятных погодных... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Футболисты Крыльев Советов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Футболисты "Крыльев Советов". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" в своем Telegram-канале объявил об отмене контрольного матча против сербского ИМТ из-за неблагоприятных погодных условий в Турции, где проходят зимние сборы команды.
Встреча должна была пройти в пятницу и начаться в 17:00 мск.
Турции несколько дней продолжаются проливные дожди. Во избежание возможных повреждений футболистов на непригодном поле, было принято решение отменить встречу", - говорится в сообщении.
Футбол. РПЛ. Матч Крылья Советов - Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Структура "Ростеха" будет требовать банкротства "Крыльев Советов"
22 января, 01:30
 
