Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом
11:22 23.01.2026 (обновлено: 13:46 23.01.2026)
Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом
Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустит российских спортсменов до 23 лет к турнирам с флагом, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
спорт
тяжелая атлетика
михаил дегтярев
италия
олимпийский комитет россии (окр)
iwf
россия
спорт, тяжелая атлетика, михаил дегтярев, италия, олимпийский комитет россии (окр), iwf, россия
Спорт, Тяжелая атлетика, Михаил Дегтярев, Италия, Олимпийский комитет России (ОКР), IWF, Россия
Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом

IWF допустит российских спортсменов до 23 лет до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустит российских спортсменов до 23 лет к турнирам с флагом, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
"Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено. Взрослые — после восстановления ОКР", — заявил он на форуме "Знание. Государство".
IWF допускает взрослых российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.

Дегтярев, возглавляющий ОКР, также рассказал, что страну на Олимпиаде в Италии представят максимум 13 спортсменов.
"Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. Параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха", — пояснил министр.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело запреты. Позднее комитет призвал смягчить санкции и допустить их к турнирам в нейтральном статусе.
