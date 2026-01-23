Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Симоненко. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустит российских спортсменов до 23 лет к турнирам с флагом, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.
«
"Вчера пошла информация, что тяжелая атлетика приняла решение о допуске всех с флагом и гимном до 23 лет, сегодня будет объявлено. Взрослые — после восстановления ОКР", — заявил он на форуме "Знание. Государство".
IWF допускает взрослых российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
Дегтярев, возглавляющий ОКР, также рассказал, что страну на Олимпиаде в Италии представят максимум 13 спортсменов.
«
"Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. Параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха", — пояснил министр.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело запреты. Позднее комитет призвал смягчить санкции и допустить их к турнирам в нейтральном статусе.