Российских тяжелоатлетов-юниоров допустят до соревнований с флагом

«

"Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. Параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха", — пояснил министр.