Рейтинг@Mail.ru
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:31 23.01.2026 (обновлено: 13:32 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/gorbacheva-2069858027.html
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции
Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что ее восстановление после перенесенной в Германии операции займет от шести до десяти месяцев. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T13:31:00+03:00
2026-01-23T13:32:00+03:00
фигурное катание
россия
германия
алина горбачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000136452_0:0:2597:1461_1920x0_80_0_0_bc680bcb6233e38b6c097462d82542cf.jpg
https://ria.ru/20260121/trusova-2069285840.html
россия
германия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000136452_239:0:2407:1626_1920x0_80_0_0_b9209e99c2618c56aeb3938d79ff0655.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
россия, германия, алина горбачева
Фигурное катание, Россия, Германия, Алина Горбачева
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции

Горбачева: восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлина Горбачева
Алина Горбачева - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Алина Горбачева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что ее восстановление после перенесенной в Германии операции займет от шести до десяти месяцев.
В январе Горбачева успешно перенесла операцию на колене. Ранее спортсменка пропустила чемпионат России из-за травмы.
"От начала подготовки к операции и до момента, когда я пришла в себя, прошло пять часов, сама операция длилась 1,5 часа. Восстановление займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии", - написала спортсменка в личном Telegram-канале.
Горбачевой 18 лет. Она является бронзовым призером чемпионата страны, а также серебряным призером Финала Гран-при России, чемпионкой страны среди юниоров.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
21 января, 12:49
 
Фигурное катаниеРоссияГерманияАлина Горбачева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала