Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции

"От начала подготовки к операции и до момента, когда я пришла в себя, прошло пять часов, сама операция длилась 1,5 часа. Восстановление займет от 6 до 10 месяцев. Сейчас я каждый день езжу на процедуры иглоукалывания, делаю упражнения для восстановления и готовлюсь к ЕГЭ по биологии", - написала спортсменка в личном Telegram-канале.