Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции
Российская фигуристка Алина Горбачева сообщила, что ее восстановление после перенесенной в Германии операции займет от шести до десяти месяцев. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T13:31:00+03:00
2026-01-23T13:31:00+03:00
2026-01-23T13:32:00+03:00
фигурное катание
россия
германия
алина горбачева
россия
германия
россия, германия, алина горбачева
Фигурное катание, Россия, Германия, Алина Горбачева
Горбачева рассказала, сколько будет восстанавливаться после операции
Горбачева: восстановление после операции займет от 6 до 10 месяцев