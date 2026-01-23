Рейтинг@Mail.ru
23.01.2026
Московская лыжная неделя пройдет в феврале
Московская лыжная неделя пройдет в феврале
Московская лыжная неделя пройдет в столице в феврале, она объединит сразу несколько гонок для любителей спорта разных возрастов, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Московская лыжная неделя пройдет в феврале

В феврале в Москве пройдут несколько лыжных гонок для жителей разных возрастов

© Pixabay / S. Hermann & F. RichterБеговые лыжи
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московская лыжная неделя пройдет в столице в феврале, она объединит сразу несколько гонок для любителей спорта разных возрастов, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Московская лыжная неделя пройдет в столице в феврале. Она объединит сразу несколько гонок для любителей спорта разных возрастов. Мероприятия организованы столичным департаментом спорта в рамках проекта "Зима в Москве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 4 февраля впервые на лыжно-биатлонной трассе в олимпийском комплексе в "Лужниках" состоится ночная гонка. Спортсмены в возрасте от 18 лет будут бороться за выход в финал на дистанции три километра, а лучшие участники преодолеют дистанцию 800 метров в двух забегах. Начало гонки - 18.00 мск, окончание - 21.35 мск.
"На той же площадке 6 февраля юные спортсмены смогут попробовать свои силы в соревнованиях "Детская гонка Москвы". Старты состоятся с 09.30 мск до 15.00 мск забегами по 10 человек. Дистанцию в километр преодолеют мальчики и девочки 2012-2013, 2014-2015 и 2016-2017 годов рождения. Два километра пробегут юноши 2010–2011 годов рождения, девушки 2010-2011 и 2008-2009 годов рождения. Преодолеть три километра предстоит юношам 2008-2009 годов рождения. Кроме того, предусмотрены отдельные старты для команд директоров и учителей образовательных организаций. Участие бесплатное, необходимо пройти регистрацию до 4 февраля", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что 7 февраля с 08.00 мск до 14.30 мск в спортивном клубе (СК) "Альфа-Битца" состоится гонка "Лыжня России" на дистанцию 10 километров. Это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в стране, но и во всей Европе. Она проводится с 1982 года.
"К старту допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены в возрасте 18 лет и старше. Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, которую необходимо пройти до 31 января. В этом году для бойцов специальной военной операции организуют дистанцию в пять километров. Проход будет осуществляться по удостоверению или другому подтверждающему документу", - поясняется в сообщении.
Кроме того, Московский лыжный марафон пройдет в СК "Альфа-Битца" 8 февраля. В 11.00 мск будет дан старт состязаний, в 14.00 мск состоится награждение. Победителей определят в абсолютной категории на дистанции 25 километров (полумарафон), а также в абсолютной и всех возрастных категориях на дистанции 50 километров (марафон). Участие платное, по регистрации. Выдача стартовых пакетов пройдет 5 февраля с 14.00 мск до 20.00 мск и 6 февраля с 10.00 мск до 20.00 мск в "Лужниках", а также 8 февраля на территории СК "Альфа-Битца".
Горожане отдыхают на катке - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Собянин открыл мультимедийный каток в Лужниках
11 декабря 2025, 19:45
11 декабря 2025, 19:45
 
