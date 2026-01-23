Рейтинг@Mail.ru
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:52 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/gauff-2069770378.html
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Хейли Баптист и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T09:52:00+03:00
2026-01-23T09:52:00+03:00
теннис
спорт
кори гауфф
каролина мухова
магда линетт
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034514_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e32ca54cb8fb260ea5552aba72d1c5f4.jpg
https://ria.ru/20260123/potapova-2069761491.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034514_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b2b79fe90c62ac0cf60604f8a6a5b869.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кори гауфф, каролина мухова, магда линетт, australian open
Теннис, Спорт, Кори Гауфф, Каролина Мухова, Магда Линетт, Australian Open
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open

Третья ракетка мира Гауфф пробилась в четвертый круг Australian Open

© Фото : Пресс-служба China OpenАмериканская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Хейли Баптист и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:0, 6:3 в пользу посеянной под третьим номером Гауфф. Баптист является 70-й ракеткой мира. Спортсменки провели на корте 1 час 50 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open WTA
23 января 2026 • начало в 07:50
Завершен
Кори Гауфф
2 : 13:66:06:3
Хейли Баптист
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гауфф 21 год, она стала самой молодой американкой, сумевшей четыре раза подряд дойти до четвертого раунда Australian Open, после Линдсей Дэвенпорт (пять раз подряд, 1994-1998).
Следующей соперницей Гауфф на первом в сезоне турнире Большого шлема станет чешка Каролина Мухова (19), обыгравшая в своем матче третьего раунда польку Магду Линетт - 6:1, 6:1.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Соболенко обыграла сменившую гражданство Потапову на Australian Open
Вчера, 08:54
 
ТеннисСпортКори ГауффКаролина МуховаМагда ЛинеттAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала