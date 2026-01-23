https://ria.ru/20260123/gauff-2069770378.html
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира американка Кори Гауфф обыграла соотечественницу Хейли Баптист и вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T09:52:00+03:00
2026-01-23T09:52:00+03:00
2026-01-23T09:52:00+03:00
теннис
спорт
кори гауфф
каролина мухова
магда линетт
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034514_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_e32ca54cb8fb260ea5552aba72d1c5f4.jpg
https://ria.ru/20260123/potapova-2069761491.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901034514_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b2b79fe90c62ac0cf60604f8a6a5b869.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кори гауфф, каролина мухова, магда линетт, australian open
Теннис, Спорт, Кори Гауфф, Каролина Мухова, Магда Линетт, Australian Open
Гауфф вышла в четвертый круг Australian Open
Третья ракетка мира Гауфф пробилась в четвертый круг Australian Open