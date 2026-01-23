Рейтинг@Mail.ru
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968
Футбол
 
01:24 23.01.2026 (обновлено: 06:33 23.01.2026)
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968

Бронзовый призер ЧЕ по футболу 1968 года Райт умер в возрасте 81 года

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии по футболу Томми Райт скончался в возрасте 81 года, сообщается в аккаунте команды "трех львов" в соцсети Х.
Причины смерти экс-защитника не уточняются.
"Мы с прискорбием узнали о кончине Томми Райта, который провел 11 матчей за сборную Англии. В это трудное время наши мысли с его близкими", - говорится в сообщении.
Райт дебютировал на международном уровне на чемпионате Европы 1968 года в матче за третье место турнира против сборной СССР (2:0). Также защитник играл на чемпионате мира 1970 года.
С 1964 по 1974 год он выступал в составе "Эвертона", за который суммарно сыграл 373 матча и забил четыре мяча. Вместе с клубом из Ливерпуля Райт стал чемпионом Англии (1969/70), обладателем Кубка (1966) и Суперкубка страны (1970).
 
