https://ria.ru/20260123/futbol-2069728672.html
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968 - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968
Бронзовый призер чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии по футболу Томми Райт скончался в возрасте 81 года, сообщается в аккаунте команды "трех... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T01:24:00+03:00
2026-01-23T01:24:00+03:00
2026-01-23T06:33:00+03:00
футбол
англия
ссср
спорт
ливерпуль
эвертон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342387_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18f41fada96e440030f647d6015faa21.jpg
англия
ссср
ливерпуль
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975342387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dc9e1f349232f427427a892120390706.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
англия, ссср, спорт, ливерпуль, эвертон
Футбол, Англия, СССР, Спорт, Ливерпуль, Эвертон
Умер бронзовый призер футбольного Евро-1968
Бронзовый призер ЧЕ по футболу 1968 года Райт умер в возрасте 81 года