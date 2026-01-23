Дегтярев рассказал о новой экипировке сборной России от фирмы Bosco

КАЛУГА, 23 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Новая коллекция экипировки сборной России от фирмы Bosco называется "Золотое наследие", так как российские спортсмены всегда борются только за победу, заявил журналистам министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Вернуть экипировщика национальных команд России попросили спортсмены. Мы представили на форуме "Россия - спортивная держава" президенту часть коллекции, рассказали, что она отечественного производства. Владимиру Владимировичу понравилось, он одобрил. Новая коллекция называется "Золотое наследие". Россия всегда ездит на соревнования только за золотом. В дизайне угадываются мотивы формы (Олимпийских игр) Ванкувера, Сочи, Олимпиады-1980", - сказал Дегтярев.

"Восемь (международных) федераций допустили нас (с национальной символикой) в юниорах, в дзюдо мы допущены в полном составе. В октябре мы готовимся к юношеским Олимпийским играм в Дакаре. Команда будет в этой форме. Видно, что производство высокого качества", - отметил председатель ОКР.