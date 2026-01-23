Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал о новой экипировке сборной России от фирмы Bosco - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/forma-2069906543.html
Дегтярев рассказал о новой экипировке сборной России от фирмы Bosco
Дегтярев рассказал о новой экипировке сборной России от фирмы Bosco - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дегтярев рассказал о новой экипировке сборной России от фирмы Bosco
Новая коллекция экипировки сборной России от фирмы Bosco называется "Золотое наследие", так как российские спортсмены всегда борются только за победу, заявил... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T16:19:00+03:00
2026-01-23T16:19:00+03:00
спорт
россия
калуга
ванкувер
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2007c21b7bcc4d267c1ad075b89b695e.jpg
https://ria.ru/20251210/prezidentdegtyarev-2061060206.html
россия
калуга
ванкувер
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/09/2010282105_50:0:1269:914_1920x0_80_0_0_3db8a7beb49d2ea4acf9f64b9cf13aed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, калуга, ванкувер, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Калуга, Ванкувер, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Зимние Олимпийские игры 2026
Дегтярев рассказал о новой экипировке сборной России от фирмы Bosco

Дегтярев: новая коллекция формы сборной от Bosco называется "Золотое наследие"

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
КАЛУГА, 23 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Новая коллекция экипировки сборной России от фирмы Bosco называется "Золотое наследие", так как российские спортсмены всегда борются только за победу, заявил журналистам министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
В пятницу в Калуге должно состояться подписание контракта ОКР и Bosco.
«
"Вернуть экипировщика национальных команд России попросили спортсмены. Мы представили на форуме "Россия - спортивная держава" президенту часть коллекции, рассказали, что она отечественного производства. Владимиру Владимировичу понравилось, он одобрил. Новая коллекция называется "Золотое наследие". Россия всегда ездит на соревнования только за золотом. В дизайне угадываются мотивы формы (Олимпийских игр) Ванкувера, Сочи, Олимпиады-1980", - сказал Дегтярев.
"Восемь (международных) федераций допустили нас (с национальной символикой) в юниорах, в дзюдо мы допущены в полном составе. В октябре мы готовимся к юношеским Олимпийским играм в Дакаре. Команда будет в этой форме. Видно, что производство высокого качества", - отметил председатель ОКР.
Дегтярев добавил, что "решение о едином экипировщике по всем видам спорта принято впервые в истории России". "До этого был отдельный экипировщик у национальной сборной и у олимпийской. С этого года Путин поддержал нас, будет единый экипировщик всей элиты нашего спорта. От юниоров до олимпийцев", - заключил он.
В экипировочном центре Bosco Sport - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco
10 декабря 2025, 11:49
 
СпортРоссияКалугаВанкуверМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала