Дегтярев рассказал о подготовке новой формы для российских паралимпийцев

КАЛУГА, 23 янв – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что экипировщик постарается успеть подготовить до начала соревнований форму для спортсменов паралимпийской сборной страны, которые примут участие в зимних Играх 2026 года в Италии.
XIV зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года.
«
"Постараемся успеть экипировать нашу паралимпийскую сборную. Сроки сжаты, но мы стараемся. Производство идет. Хочу поблагодарить коллектив производства, всех наших спортсменов. Уверен, форма будет узнаваема и принесет успех нашим спортсменам", - сказал Дегтярев во время визита на фабрику Bosco.
Ранее комиссия спортсменов ОКР обратилась к Дегтяреву с просьбой выбрать Bosco в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport. Подписание нового контракта ОКР с Bosco должно состояться в пятницу.
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco
10 декабря 2025, 11:49