Дегтярев рассказал о подготовке новой формы для российских паралимпийцев

КАЛУГА, 23 янв – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что экипировщик постарается успеть подготовить до начала соревнований форму для спортсменов паралимпийской сборной страны, которые примут участие в зимних Играх 2026 года в Италии.