Дегтярев рассказал о подготовке новой формы для российских паралимпийцев - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
16:15 23.01.2026
Дегтярев рассказал о подготовке новой формы для российских паралимпийцев
Дегтярев рассказал о подготовке новой формы для российских паралимпийцев
спорт, россия, италия, милан, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр), паралимпийские игры
Спорт, Россия, Италия, Милан, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийские игры
Дегтярев рассказал о подготовке новой формы для российских паралимпийцев

Дегтярёв пообещал успеть подготовить форму для паралимпийцев до начала Игр

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев. Архивное фото
КАЛУГА, 23 янв – РИА Новости, Анастасия Пойманова. Министр спорта России и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что экипировщик постарается успеть подготовить до начала соревнований форму для спортсменов паралимпийской сборной страны, которые примут участие в зимних Играх 2026 года в Италии.
XIV зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) с 6 по 15 марта 2026 года.
«
"Постараемся успеть экипировать нашу паралимпийскую сборную. Сроки сжаты, но мы стараемся. Производство идет. Хочу поблагодарить коллектив производства, всех наших спортсменов. Уверен, форма будет узнаваема и принесет успех нашим спортсменам", - сказал Дегтярев во время визита на фабрику Bosco.
Ранее комиссия спортсменов ОКР обратилась к Дегтяреву с просьбой выбрать Bosco в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport. Подписание нового контракта ОКР с Bosco должно состояться в пятницу.
В экипировочном центре Bosco Sport - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco
10 декабря 2025, 11:49
 
СпортРоссияИталияМиланМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)Паралимпийские игры
 
