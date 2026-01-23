Рейтинг@Mail.ru
Соперник Умара Нурмагомедова не уложился в вес перед боем на турнире UFC
Единоборства
 
21:54 23.01.2026 (обновлено: 00:55 24.01.2026)
Соперник Умара Нурмагомедова не уложился в вес перед боем на турнире UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду не уложился в лимит легчайшей весовой категории на... РИА Новости Спорт, 24.01.2026
https://ria.ru/20260123/yufs-2069981495.html
Соперник Умара Нурмагомедова не уложился в вес перед боем на турнире UFC

Экс-чемпион UFC Фигейреду не уложился в вес перед боем с Умаром Нурмагомедовым

© UFC EurasiaДейвезон Фигередо
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду не уложился в лимит легчайшей весовой категории на процедуре взвешивания перед боем против россиянина Умара Нурмагомедова, который состоится на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.
Церемония взвешивания прошла в пятницу. Вес Нурмагомедова составил 61,68 кг, Фигейреду - 62,82 кг. Согласно регламенту, бразилец обязан заплатить россиянину 25% от своего гонорара за бой.
Поединок с участием бойцов состоится в ночь на 25 января в рамках предварительного карда турнира.
Нурмагомедову 30 лет. На счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 19 побед в 20 поединках. Он занимает второе место в рейтинге легчайшего дивизиона. В активе 38-летнего Фигейреду (шестое место) 25 побед, пять поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В октябре бразилец сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Боец UFC потерял сознание во время церемонии взвешивания
