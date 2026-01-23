Соперник Умара Нурмагомедова не уложился в вес перед боем на турнире UFC

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе бразилец Дейвисон Фигейреду не уложился в лимит легчайшей весовой категории на процедуре взвешивания перед боем против россиянина Умара Нурмагомедова, который состоится на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Нурмагомедову 30 лет. На счету двоюродного брата члена Зала славы UFC Хабиба Нурмагомедова 19 побед в 20 поединках. Он занимает второе место в рейтинге легчайшего дивизиона. В активе 38-летнего Фигейреду (шестое место) 25 побед, пять поражений и одна ничья. Он является бывшим чемпионом UFC в наилегчайшем весе. В октябре бразилец сообщил, что попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его автомобиль несколько раз перевернулся.