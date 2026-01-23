Рейтинг@Mail.ru
Болид Хэмилтона остановился посреди трассы во время презентации
Формула-1
 
15:19 23.01.2026
Болид Хэмилтона остановился посреди трассы во время презентации
Болид Хэмилтона остановился посреди трассы во время презентации - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Болид Хэмилтона остановился посреди трассы во время презентации
Болид британского пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона остановился на трассе во время презентации новой ливреи, которая будет использоваться в новом сезоне... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
формула-1
авто
льюис хэмилтон
шарль леклер
феррари
спорт
авто, льюис хэмилтон, шарль леклер, феррари, спорт
Формула-1, Авто, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Феррари, Спорт
Болид Хэмилтона остановился посреди трассы во время презентации

Болид Хэмилтона остановился посреди трассы во время презентации новой ливреи

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Болид британского пилота "Феррари" Льюиса Хэмилтона остановился на трассе во время презентации новой ливреи, которая будет использоваться в новом сезоне чемпионата "Формулы-1".
Презентация проходит в итальянском городе Маранелло. Во время первого тестового заезда болид Хэмилтона остановился, после чего к нему подбежали механики.
По одной из версий, болид заглох. Однако Sky Sports Italy отмечает, что остановка могла быть запланированной.
В сезоне-2026 "Феррари" будут представлять Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Кубке конструкторов.
Команда Мерседес представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Команда "Мерседес" представила гоночную ливрею на новый сезон
22 января, 14:54
 
Формула-1АвтоЛьюис ХэмилтонШарль ЛеклерФеррариСпорт
 
