"Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Команда "Феррари" представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата "Формулы-1".
Центральным элементом дизайна болида 2026 года SF-26 является возвращение к глянцевой краске после семи сезонов матового покрытия. Основной цвет раскраски - красный - стал более ярким и насыщенным в сравнении с предыдущей моделью, также выделяется расширение области белого цвета. Отмечается, что раскраска болида в новом сезоне связывает прошлое и настоящее "Феррари", поскольку команда вступает в новую техническую эру.
"Эта машина - результат больших командных усилий и знаменует начало совершенно нового путешествия, построенного на основе новых правил, которые ставят перед всеми непростую задачу", - сказал руководитель команды Фредерик Вассёр.
В сезоне-2026 "Феррари" будут представлять семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Кубке конструкторов.
