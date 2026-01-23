Рейтинг@Mail.ru
"Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
14:32 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/ferrari-2069880301.html
"Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"
"Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"
Команда "Феррари" представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата "Формулы-1". РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T14:32:00+03:00
2026-01-23T14:32:00+03:00
формула-1
спорт
фредерик вассёр
льюис хэмилтон
шарль леклер
феррари
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069879690_0:799:2047:1950_1920x0_80_0_0_509eeb21f2c14501b8689a98318fc484.jpg
https://ria.ru/20260122/mersedes-2069592759.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069879690_0:513:2047:2048_1920x0_80_0_0_75e886ae7ef69f74b5cba97554dfe12a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, фредерик вассёр, льюис хэмилтон, шарль леклер, феррари
Формула-1, Спорт, Фредерик Вассёр, Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер, Феррари
"Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"

Команда "Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"

© Фото : Соцсети команды "Формулы-1" "Феррари"Гоночная ливрея "Феррари" на новый сезон "Формулы-1"
Гоночная ливрея Феррари на новый сезон Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Соцсети команды "Формулы-1" "Феррари"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Команда "Феррари" представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата "Формулы-1".
© Соцсети команды "Формулы-1" "Феррари"Команда "Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"
Команда Феррари представила гоночную ливрею на новый сезон Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Соцсети команды "Формулы-1" "Феррари"
Команда "Феррари" представила гоночную ливрею на новый сезон "Формулы-1"
Центральным элементом дизайна болида 2026 года SF-26 является возвращение к глянцевой краске после семи сезонов матового покрытия. Основной цвет раскраски - красный - стал более ярким и насыщенным в сравнении с предыдущей моделью, также выделяется расширение области белого цвета. Отмечается, что раскраска болида в новом сезоне связывает прошлое и настоящее "Феррари", поскольку команда вступает в новую техническую эру.
«
"Эта машина - результат больших командных усилий и знаменует начало совершенно нового путешествия, построенного на основе новых правил, которые ставят перед всеми непростую задачу", - сказал руководитель команды Фредерик Вассёр.
В сезоне-2026 "Феррари" будут представлять семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Кубке конструкторов.
Команда Мерседес представила гоночную ливрею, которая будет использоваться на болидах в новом сезоне чемпионата Формулы-1 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Команда "Мерседес" представила гоночную ливрею на новый сезон
22 января, 14:54
 
Формула-1СпортФредерик ВассёрЛьюис ХэмилтонШарль ЛеклерФеррари
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала