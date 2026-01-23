Юных российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации без предварительной проверки и с возможностью использования национальных символов, сообщается на сайте IWF.