Юных российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом
19:01 23.01.2026 (обновлено: 19:21 23.01.2026)
Юных российских тяжелоатлетов допустили до международных турниров с флагом
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских и белорусских спортсменов в возрасте до 20 лет до выступления в турнирах под эгидой организации без предварительной проверки и с возможностью использования национальных символов, сообщается на сайте IWF.
В пятницу о допуске российских юниоров объявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Он также заявил о допуске взрослых спортсменов после восстановления статуса ОКР.
Согласно IWF, без ограничений будут допущены российские спортсмены в возрастных категориях 13-17 лет и 15-20 лет. Они смогут принять участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет 2-8 мая в египетском городе Исмаилия, а также в молодежном первенстве мира, турнир состоится 5-11 июля в колумбийском Кали.
IWF допускает взрослых российских спортсменов до международных турниров в нейтральном статусе.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Ранее организация рекомендовала допускать российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе.
ФХР не допустили до заседания совета IIHF
22 января, 20:18
 
Спорт Тяжелая атлетика Россия Белоруссия Михаил Дегтярев IWF Олимпийский комитет России (ОКР) Международный олимпийский комитет (МОК)
 
