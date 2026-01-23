Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России
Волейбол
 
20:00 23.01.2026
Волейболистки "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России
Волейболистки "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Волейболистки "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России
Московское "Динамо" обыграло челябинское "Динамо-Метар" в матче 19-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
волейбол
спорт
москва
динамо-метар (челябинск, ж)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
москва
спорт, москва, динамо-метар (челябинск, ж), суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Москва, Динамо-Метар (Челябинск, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России

Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло челябинское "Динамо-Метар" в матче 19-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:13, 25:18, 25:17) в пользу домашней команды.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
23 января 2026 • начало в 18:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 025:1325:1825:17
Динамо-Метар
Календарь Турнирная таблица История встреч
Столичный клуб с 12 победами занимает четвертое место в таблице чемпионата, "Динамо-Метар" одержало шесть побед и идет 11-м.
