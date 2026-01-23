https://ria.ru/20260123/dinamo-2069974231.html
Волейболистки "Динамо" обыграли "Динамо-Метар" в чемпионате России
Московское "Динамо" обыграло челябинское "Динамо-Метар" в матче 19-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
волейбол
спорт
москва
динамо-метар (челябинск, ж)
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
москва
Новости
ru-RU
Волейбол, Спорт, Москва, Динамо-Метар (Челябинск, ж), Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
