Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника

По информации издания, открыто расследование в связи с причинением легких телесных повреждений. Сообщается, что сантехник в тот день разбирался с отоплением в бойлерной и увидел, как к нему спустился жилец, которым оказался Михайличенко. Тот затеял словесную перепалку с работником коммунальных служб, после чего ударил по лицу и ногой в область паха.