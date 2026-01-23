Рейтинг@Mail.ru
Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Футбол
 
16:44 23.01.2026 (обновлено: 18:02 23.01.2026)
Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника
Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника
Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко избил сотрудника коммунальных служб из-за отсутствия в доме отопления, сообщает "Страна.ua". РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника

Алексей Михайличенко. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко избил сотрудника коммунальных служб из-за отсутствия в доме отопления, сообщает "Страна.ua".
Инцидент произошел 21 января. Избитый Михайличенко 53-летний сантехник по имени Николай на данный момент находится в одной из больниц Киева. Причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме. По словам сотрудника, начальник коммунальной службы снимал все на телефон, однако после общения с Михайличенко заявил, что видео исчезло. Подано заявление в полицию.
По информации издания, открыто расследование в связи с причинением легких телесных повреждений. Сообщается, что сантехник в тот день разбирался с отоплением в бойлерной и увидел, как к нему спустился жилец, которым оказался Михайличенко. Тот затеял словесную перепалку с работником коммунальных служб, после чего ударил по лицу и ногой в область паха.
Михайличенко 62 года, он выступал за киевское "Динамо", итальянскую "Сампдорию" и шотландский "Рейнджерс". В качестве тренера он всю карьеру работал в системе киевской команды, работал главным тренером клуба, а также сборной Украины. В составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры (1988) и стал серебряным призером чемпионата Европы (1988).
Артур Рудько - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Появились подробности неудавшегося побега украинского футболиста из страны
17 сентября 2025, 08:30
 
Футбол
 
