Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника
Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника
киев
украина
Звезда советского футбола избил в Киеве сантехника
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко избил сотрудника коммунальных служб из-за отсутствия в доме отопления, сообщает "Страна.ua".
Инцидент произошел 21 января. Избитый Михайличенко
53-летний сантехник по имени Николай на данный момент находится в одной из больниц Киева
. Причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме. По словам сотрудника, начальник коммунальной службы снимал все на телефон, однако после общения с Михайличенко заявил, что видео исчезло. Подано заявление в полицию.
По информации издания, открыто расследование в связи с причинением легких телесных повреждений. Сообщается, что сантехник в тот день разбирался с отоплением в бойлерной и увидел, как к нему спустился жилец, которым оказался Михайличенко. Тот затеял словесную перепалку с работником коммунальных служб, после чего ударил по лицу и ногой в область паха.
Михайличенко 62 года, он выступал за киевское "Динамо
", итальянскую "Сампдорию
" и шотландский "Рейнджерс
". В качестве тренера он всю карьеру работал в системе киевской команды, работал главным тренером клуба, а также сборной Украины
. В составе сборной СССР выигрывал Олимпийские игры (1988) и стал серебряным призером чемпионата Европы (1988).