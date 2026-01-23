Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев раскрыл, каким будет будущее российского спорта
13:03 23.01.2026
Дегтярев раскрыл, каким будет будущее российского спорта
Дегтярев раскрыл, каким будет будущее российского спорта
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что видит будущее спорта в стране в развитии его массового сегмента. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T13:03:00+03:00
2026-01-23T13:03:00+03:00
Дегтярев раскрыл, каким будет будущее российского спорта

Дегтярев: в будущем Россию ждет расцвет массового спорта и победы на Олимпиадах

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что видит будущее спорта в стране в развитии его массового сегмента.
В пятницу проходит форум "Знание. Государство", на котором присутствует Дегтярев.
«
"Массовым вижу спорт. Утром и вечером все парки и дворы заполнены счастливыми родителями и детьми, которые занимаются спортом. Дворы - не просто дворы, а с современными площадками для занятий спортом. Футбольчик, волейбольчик, хоккей зимой. А апофеоз - победы на чемпионатах мира, Олимпийских играх, гордость за Россию", - заявил Дегтярев.
Дегтярев был назначен министром спорта в мае 2024 года указом президента РФ. В декабре 2024 года Дегтярев возглавил ОКР.
