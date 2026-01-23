https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069837114.html
Дегтярев раскрыл, каким будет будущее российского спорта
Дегтярев раскрыл, каким будет будущее российского спорта
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что видит будущее спорта в стране в развитии его массового сегмента. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дегтярев раскрыл, каким будет будущее российского спорта
Дегтярев: в будущем Россию ждет расцвет массового спорта и победы на Олимпиадах