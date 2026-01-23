"Россия, Путин - молодцы": Дегтярев рассказал, что ему говорят европейцы

«

"Красивые, умные, просто классные ребята. Звезды, профессионалы своего дела, - ответил Дегтярев на вопрос о причинах популярности российских атлетов в других странах. - Общественное мнение за рубежом и управляющая элита - две большие разницы. Я много езжу в командировки, в Европу в том числе. Везде люди к России относятся прекрасно, в том числе в Европе. Все знают, что я из России, везде уважительно люди в Европе говорят: "Россия, Путин - молодцы". А элита… Они оторвались от избирателей, дурдом. Спортсмены любимы, наш президент любим за рубежом, наш народ и наша страна. Могу это засвидетельствовать".