Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России

"Саудовская Аравия контракт с МОК расторгла во многом из-за того, что Россия предложила более рабочий вариант развития - фиджитал-движения, Россия провела первые Игры будущего в позапрошлом году, в прошлом были в Эмиратах, а в следующем - в Казахстане. Мы выступаем за соединение кибер- и физической активности. Саудиты пробовали развивать E-games и сдулись", - заявил Дегтярев на форуме "Знание. Государство".

"Наши ребята везде есть, это вопрос того, как они своими мозгами пробиваются в группы-солянки. Мы оборудовали в прошлом году 50 фиджитал-центров, в этом году будет еще больше, по нашей стратегии мы должны это движение во всех регионах и школах развивать", - добавил министр.