Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069833779.html
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Саудовская Аравия расторгла контракт с Международным олимпийским... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T12:53:00+03:00
2026-01-23T12:53:00+03:00
киберспорт
международный олимпийский комитет (мок)
михаил дегтярев
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930053928_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_80a83eb740a7bc8655083c9291c32b85.jpg
https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069803288.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930053928_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1ff4fecbad5857b403121cecd12120f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
киберспорт, международный олимпийский комитет (мок), михаил дегтярев, спорт
киберспорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Михаил Дегтярев, Спорт
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России

Дегтярев: МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха российских фиджитал-игр

© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов | Перейти в медиабанкИгры Будущего
Игры Будущего - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Нафис Сиразетдинов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Саудовская Аравия расторгла контракт с Международным олимпийским комитетом (МОК) по проведению киберспортивных игр из-за предложенного Россией более рабочего варианта.
В ноябре МОК объявил о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии. В 2024 году в Казани и Сочи прошли Игры будущего. В международных соревнованиях по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), приняли участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составлял 10 миллионов долларов.
«
"Саудовская Аравия контракт с МОК расторгла во многом из-за того, что Россия предложила более рабочий вариант развития - фиджитал-движения, Россия провела первые Игры будущего в позапрошлом году, в прошлом были в Эмиратах, а в следующем - в Казахстане. Мы выступаем за соединение кибер- и физической активности. Саудиты пробовали развивать E-games и сдулись", - заявил Дегтярев на форуме "Знание. Государство".
"Наши ребята везде есть, это вопрос того, как они своими мозгами пробиваются в группы-солянки. Мы оборудовали в прошлом году 50 фиджитал-центров, в этом году будет еще больше, по нашей стратегии мы должны это движение во всех регионах и школах развивать", - добавил министр.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
Вчера, 11:52
 
киберспортМеждународный олимпийский комитет (МОК)Михаил ДегтяревСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала