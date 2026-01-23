https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069833779.html
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Саудовская Аравия расторгла контракт с Международным олимпийским... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T12:53:00+03:00
2026-01-23T12:53:00+03:00
2026-01-23T12:53:00+03:00
киберспорт
международный олимпийский комитет (мок)
михаил дегтярев
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930053928_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_80a83eb740a7bc8655083c9291c32b85.jpg
https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069803288.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930053928_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1ff4fecbad5857b403121cecd12120f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киберспорт, международный олимпийский комитет (мок), михаил дегтярев, спорт
киберспорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Михаил Дегтярев, Спорт
Дегтярев рассказал, что МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха России
Дегтярев: МОК отказался от киберолимпиады из-за успеха российских фиджитал-игр
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Саудовская Аравия расторгла контракт с Международным олимпийским комитетом (МОК) по проведению киберспортивных игр из-за предложенного Россией более рабочего варианта.
В ноябре МОК
объявил о прекращении сотрудничества с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) и Фондом Кубка мира по киберспорту (EWCF) по организации первых Олимпийских киберспортивных игр в 2027 году в Саудовской Аравии
. В 2024 году в Казани и Сочи прошли Игры будущего. В международных соревнованиях по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал (physical+digital), приняли участие более двух тысяч спортсменов из 107 стран. Общий призовой фонд Игр будущего составлял 10 миллионов долларов.
«
"Саудовская Аравия контракт с МОК расторгла во многом из-за того, что Россия предложила более рабочий вариант развития - фиджитал-движения, Россия провела первые Игры будущего в позапрошлом году, в прошлом были в Эмиратах, а в следующем - в Казахстане. Мы выступаем за соединение кибер- и физической активности. Саудиты пробовали развивать E-games и сдулись", - заявил Дегтярев на форуме "Знание. Государство".
"Наши ребята везде есть, это вопрос того, как они своими мозгами пробиваются в группы-солянки. Мы оборудовали в прошлом году 50 фиджитал-центров, в этом году будет еще больше, по нашей стратегии мы должны это движение во всех регионах и школах развивать", - добавил министр.