https://ria.ru/20260123/degtyarev-2069803288.html
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках лимита смогут выходить только пять... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T11:52:00+03:00
2026-01-23T11:52:00+03:00
2026-01-23T12:31:00+03:00
футбол
спорт
россия
михаил дегтярев
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970711501_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_83395413580be1f7708bba3ba11849cf.jpg
https://ria.ru/20260116/semak-2068372701.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970711501_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9eb0647cf038bf581de2605a9948c6ec.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, михаил дегтярев, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Российская премьер-лига (РПЛ)
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
Дегтярев заявил, что не намерен отказываться от планов по жесткому лимиту в РПЛ
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках лимита смогут выходить только пять иностранных футболистов.
В пятницу проходит форум "Знание. Государство", на котором присутствует Дегтярев
. Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ
число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
"Полгода разминаю эту сферу. Мы идем к этому и ужесточим лимит. У государства есть один инструмент - сколько будет иностранцев на поле. А другое - какие это иностранцы, надо ли брать налог, как будут работать академии по воспитанию наших ребят - это вопрос саморегулирования. А у государства - приказ. К 2028 году будет пять иностранных футболистов на поле, и точка", – заявил Дегтярев на форуме.