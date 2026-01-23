Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
Футбол
 
11:52 23.01.2026 (обновлено: 12:31 23.01.2026)
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках лимита смогут выходить только пять... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
https://ria.ru/20260116/semak-2068372701.html
Дегтярев категорично высказался о предстоящем лимите на легионеров в РПЛ

Дегтярев заявил, что не намерен отказываться от планов по жесткому лимиту в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что к 2028 году на поле в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) в рамках лимита смогут выходить только пять иностранных футболистов.
В пятницу проходит форум "Знание. Государство", на котором присутствует Дегтярев. Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число иностранцев на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
"Полгода разминаю эту сферу. Мы идем к этому и ужесточим лимит. У государства есть один инструмент - сколько будет иностранцев на поле. А другое - какие это иностранцы, надо ли брать налог, как будут работать академии по воспитанию наших ребят - это вопрос саморегулирования. А у государства - приказ. К 2028 году будет пять иностранных футболистов на поле, и точка", – заявил Дегтярев на форуме.
Сергей Семак - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Семак высказался о предлагаемом лимите на легионеров
16 января, 17:31
 
ФутболСпортРоссияМихаил ДегтяревРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
