Лыжник Червоткин объяснил, почему продолжает карьеру
16:36 23.01.2026
Лыжник Червоткин объяснил, почему продолжает карьеру
Лыжник Червоткин объяснил, почему продолжает карьеру
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что он продолжает спортивную карьеру, потому что им движет желание выступить на Кубке мира, когда допустят всех российских лыжников.
Червоткину 30 лет, ранее он заявил, что не подавался на нейтральный статус и не планирует это делать, потому что состоит в силовых структурах и не видит смысла ехать на международные турниры "статистом".
"Почему продолжаю? Все равно хочется этих ощущений, когда ты проделываешь работу, и она дает результат, ты понимаешь, что время было потрачено не зря. Понятно, что все это (отстранение) когда-то закончится, и есть надежда, что еще удастся выступить как минимум на Кубке мира, а, возможно, и чемпионат мира не за горами. Именно эти мысли и движут", - сказал Червоткин.
"Конечно, бывают тяжелые моменты, когда хочется сказать: "Все, хватит". Обычно такие мысли приходят в плохие дни - когда не получается, когда результат не тот. Думаю, это знакомо многим спортсменам", - отметил Червоткин.
По словам лыжника, если смотреть на его текущие результаты, то объективно, есть ребята сильнее и достойнее. "Но в будущем, когда будет допуск, все изменится: будет другая голова, другие мысли, другой подход. В любом случае это станет мощным мотиватором. И не только для меня - я уверен, что многие спортсмены, которые сейчас далеко не на первых ролях, смогут перезагрузиться. Мотивация станет вдвойне, а то и втройне сильнее", - отметил Червоткин.
Александр Легков - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Легков рассказал, когда изменят мужские дистанции у российских лыжников
16 января, 17:30
 
Лыжные гонкиАлексей Червоткин
 
