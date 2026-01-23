Лыжник Червоткин объяснил, почему продолжает карьеру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что он продолжает спортивную карьеру, потому что им движет желание выступить на Кубке мира, когда допустят всех российских лыжников.

Червоткину 30 лет, ранее он заявил, что не подавался на нейтральный статус и не планирует это делать, потому что состоит в силовых структурах и не видит смысла ехать на международные турниры "статистом".

"Почему продолжаю? Все равно хочется этих ощущений, когда ты проделываешь работу, и она дает результат, ты понимаешь, что время было потрачено не зря. Понятно, что все это (отстранение) когда-то закончится, и есть надежда, что еще удастся выступить как минимум на Кубке мира, а, возможно, и чемпионат мира не за горами. Именно эти мысли и движут", - сказал Червоткин

"Конечно, бывают тяжелые моменты, когда хочется сказать: "Все, хватит". Обычно такие мысли приходят в плохие дни - когда не получается, когда результат не тот. Думаю, это знакомо многим спортсменам", - отметил Червоткин.