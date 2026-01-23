Рейтинг@Mail.ru
16:25 23.01.2026 (обновлено: 16:28 23.01.2026)
Российский лыжник-чемпион отказался подавать заявку на нейтральный статус
Российский лыжник-чемпион отказался подавать заявку на нейтральный статус
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Червоткин
Алексей Червоткин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что не будет подаваться на нейтральный статус, потому что состоит в силовых структурах и не хочет ехать на международные турниры без шанса на самые высокие места.
Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявила о предоставлении нейтрального статуса россиянину Никите Денисову. Он стал третьим лыжником после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, который может участвовать в соревнованиях FIS.
"На нейтральный статус я не подавался и не планирую. Не то чтобы я совсем не вижу в этом смысла - просто по понятным для меня причинам", - сказал Червоткин.
"Во-первых, я нахожусь в силовых структурах. Во-вторых, подаваться на нейтральный статус имеет смысл только тогда, когда ты реально претендуешь на самые высокие места, а не едешь туда "статистом". Да и этого все равно, скорее всего, не произойдет, потому что придет отказ. Отказы сейчас получают практически все, и мы прекрасно понимаем, почему так происходит", - отметил Червоткин.
Червоткину 30 лет. Он олимпийский чемпион Игр в Пекине, а также серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане и двукратный серебряный призер чемпионатов мира в эстафете.
Юрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Бородавко признался в двояких ощущениях от еще одного нейтрального статуса
19 января, 20:19
 
