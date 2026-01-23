Российский лыжник-чемпион отказался подавать заявку на нейтральный статус

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин заявил РИА Новости, что не будет подаваться на нейтральный статус, потому что состоит в силовых структурах и не хочет ехать на международные турниры без шанса на самые высокие места.

"Во-первых, я нахожусь в силовых структурах. Во-вторых, подаваться на нейтральный статус имеет смысл только тогда, когда ты реально претендуешь на самые высокие места, а не едешь туда "статистом". Да и этого все равно, скорее всего, не произойдет, потому что придет отказ. Отказы сейчас получают практически все, и мы прекрасно понимаем, почему так происходит", - отметил Червоткин.