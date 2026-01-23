Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян

"Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня. FIE установила такое правило (об обязательном допуске всех спортсменов) 4 ноября. Правительство должно письменно подтвердить, что никто не будет подвергаться дискриминации по признаку национальности и что у каждого будет возможность участвовать в соревнованиях. В результате визита представителей EFC мы получили от инспекции заключение о том, что мы выполнили все требования за исключением одного", - приводит слова генерального секретаря Эстонской федерации фехтования Айвара Паалберга издание Ohtuleht.