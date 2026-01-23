https://ria.ru/20260123/chempionat-2069907262.html
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли из Эстонии во Францию, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T16:21:00+03:00
2026-01-23T16:21:00+03:00
2026-01-23T16:56:00+03:00
спорт
эстония
франция
таллин
международная федерация фехтования (fie)
чемпионат европы по фехтованию
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84651/66/846516608_0:28:3541:2020_1920x0_80_0_0_b4372d0dc58df3cf1f78790bed079493.jpg
https://ria.ru/20251223/fekhtovanie-2064153592.html
эстония
франция
таллин
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/84651/66/846516608_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_29ad61b84ef3ceb4ad9a91632102335e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, эстония, франция, таллин, международная федерация фехтования (fie), чемпионат европы по фехтованию
Спорт, Эстония, Франция, Таллин, Международная федерация фехтования (FIE), Чемпионат Европы по фехтованию
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян
Эстонию лишили ЧЕ по фехтованию после отказа выдавать визы россиянам
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли из Эстонии во Францию, сообщается
на сайте Международной федерации фехтования (FIE).
Соревнования состоятся во французском Антони 16-21 июня. Первоначально соревнования должен был принять Таллин
, который до сих пор указан в качестве места проведения турнира на сайте Европейской конфедерации фехтования.
"Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня. FIE установила такое правило (об обязательном допуске всех спортсменов) 4 ноября. Правительство должно письменно подтвердить, что никто не будет подвергаться дискриминации по признаку национальности и что у каждого будет возможность участвовать в соревнованиях. В результате визита представителей EFC мы получили от инспекции заключение о том, что мы выполнили все требования за исключением одного", - приводит слова генерального секретаря Эстонской федерации фехтования Айвара Паалберга издание Ohtuleht.
Ранее СМИ сообщали, что Эстония
может лишиться права проведения турнира из-за отказа пускать российских и белорусских фехтовальщиков.
В ноябре исполком FIE обязал все страны - организаторы соревнований под эгидой организации предоставлять въезд в страну спортсменам, командам и официальным лицам, имеющим право на участие. Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах FIE в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.