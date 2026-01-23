Рейтинг@Mail.ru
16:21 23.01.2026 (обновлено: 16:56 23.01.2026)
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян
Эстония лишилась ЧЕ по фехтованию после недопуска россиян
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Чемпионат Европы по фехтованию перенесли из Эстонии во Францию, сообщается на сайте Международной федерации фехтования (FIE).
Соревнования состоятся во французском Антони 16-21 июня. Первоначально соревнования должен был принять Таллин, который до сих пор указан в качестве места проведения турнира на сайте Европейской конфедерации фехтования.
"Решение было принято еще 14 января, но нас уведомили об этом только сегодня. FIE установила такое правило (об обязательном допуске всех спортсменов) 4 ноября. Правительство должно письменно подтвердить, что никто не будет подвергаться дискриминации по признаку национальности и что у каждого будет возможность участвовать в соревнованиях. В результате визита представителей EFC мы получили от инспекции заключение о том, что мы выполнили все требования за исключением одного", - приводит слова генерального секретаря Эстонской федерации фехтования Айвара Паалберга издание Ohtuleht.
Ранее СМИ сообщали, что Эстония может лишиться права проведения турнира из-за отказа пускать российских и белорусских фехтовальщиков.
В ноябре исполком FIE обязал все страны - организаторы соревнований под эгидой организации предоставлять въезд в страну спортсменам, командам и официальным лицам, имеющим право на участие. Российские фехтовальщики могут выступать на турнирах FIE в нейтральном статусе как в индивидуальных дисциплинах, так и в командных соревнованиях, российские юниоры с декабря могут выступать без ограничений.
Сабли на соревнованиях по фехтованию - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Российских юниоров вернули на турниры по фехтованию с флагом и гимном
23 декабря 2025, 17:55
 
СпортЭстонияФранцияТаллинМеждународная федерация фехтования (FIE)Чемпионат Европы по фехтованию
 
