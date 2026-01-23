https://ria.ru/20260123/bublik-2069899585.html
Бублик вышел в четвертый круг Australian Open
Бублик вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Бублик вышел в четвертый круг Australian Open
Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T15:50:00+03:00
2026-01-23T15:50:00+03:00
2026-01-23T15:51:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
александр бублик
алекс де минаур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052389939_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_629e05cdc33465b708f926922bc2f3dd.jpg
https://ria.ru/20260123/shnayder-2069833192.html
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052389939_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_eacab28d8d608fdb80ad3d6c9d54f173.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, australian open, александр бублик, алекс де минаур
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Александр Бублик, Алекс де Минаур
Бублик вышел в четвертый круг Australian Open
Бублик обыграл аргентинца Этчеверри и вышел в четвертый круг Australian Open