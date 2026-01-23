Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
15:50 23.01.2026 (обновлено: 15:51 23.01.2026)
Бублик вышел в четвертый круг Australian Open
Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
александр бублик
алекс де минаур
спорт, австралия, мельбурн, australian open, александр бублик, алекс де минаур
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Александр Бублик, Алекс де Минаур
© Фото : Соцсети турнира категории "Мастерс" в ПарижеКазахстанский теннисист Александр Бублик
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Соцсети турнира категории "Мастерс" в Париже
Казахстанский теннисист Александр Бублик. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Представляющий Казахстан Александр Бублик вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече третьего раунда десятая ракетка мира Бублик со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4 обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри, занимающего 62-е место в мировом рейтинге. Теннисисты провели на корте 2 часа 35 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
23 января 2026 • начало в 13:10
Завершен
Александр Бублик
3 : 07:67:66:4
Томас Этчеверри
Календарь Турнирная таблица История встреч
Следующим соперником 28-летнего казахстанского теннисиста станет шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минаур.
Ранее лучшим достижением Бублика на Australian Open был выход во второй раунд турнира.
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Россиянка и украинка не пожали руки после матча Australian Open
Вчера, 12:51
 
ТеннисСпортАвстралияМельбурнAustralian OpenАлександр БубликАлекс де Минаур
 
Заголовок открываемого материала