Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский комитет России подписал контракт с Bosco - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 23.01.2026 (обновлено: 16:50 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/bosco-2069914753.html
Олимпийский комитет России подписал контракт с Bosco
Олимпийский комитет России подписал контракт с Bosco - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Олимпийский комитет России подписал контракт с Bosco
Олимпийский комитет России (ОКР) заключил контракт с компанией Bosco, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T16:38:00+03:00
2026-01-23T16:50:00+03:00
спорт
россия
калуга
калужская область
михаил дегтярев
михаил куснирович
владислав шапша
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069919550_240:234:1280:819_1920x0_80_0_0_2861b835b00193b29c35e62621b4d801.jpg
https://ria.ru/20251210/prezidentdegtyarev-2061060206.html
россия
калуга
калужская область
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069919550_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_14865433d4ff9a5c70166004431ca5e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, калуга, калужская область, михаил дегтярев, михаил куснирович, владислав шапша, олимпийский комитет россии (окр), bosco di ciliegi
Спорт, Россия, Калуга, Калужская область, Михаил Дегтярев, Михаил Куснирович, Владислав Шапша, Олимпийский комитет России (ОКР), Bosco di Ciliegi
Олимпийский комитет России подписал контракт с Bosco

Олимпийский комитет России заключил контракт с Bosco

© РИА Новости / Анастасия ПоймановаНовая экипировка российских спортсменов от компании Bosco
Новая экипировка российских спортсменов от компании Bosco - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Анастасия Пойманова
Читать в
MaxДзен
КАЛУГА, 23 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский комитет России (ОКР) заключил контракт с компанией Bosco, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Подписание контракта Bosco с ОКР состоялось в пятницу в Калуге на фабрике "Мануфактуры Bosco". В мероприятии приняли участие министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярев, председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Соглашение рассчитано на два олимпийских цикла.
Ранее комиссия спортсменов ОКР обратилась к Дегтяреву с просьбой выбрать Bosco в качестве официального поставщика формы для сборных команд России. Компания была партнером ОКР с 2002 по 2017 год, позднее комитет подписал соглашение с компанией Zasport.
В экипировочном центре Bosco Sport - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco
10 декабря 2025, 11:49
 
СпортРоссияКалугаКалужская областьМихаил ДегтяревМихаил КуснировичВладислав ШапшаОлимпийский комитет России (ОКР)Bosco di Ciliegi
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    1
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала