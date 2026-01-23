https://ria.ru/20260123/bosco-2069914753.html
Олимпийский комитет России подписал контракт с Bosco
Олимпийский комитет России (ОКР) заключил контракт с компанией Bosco, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Олимпийский комитет России подписал контракт с Bosco
