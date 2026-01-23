https://ria.ru/20260123/boldyreva-2069834899.html
Болдырева победила в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону
Болдырева победила в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Болдырева победила в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону
Биатлонистка Маргарита Болдырева выиграла спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T12:56:00+03:00
2026-01-23T12:56:00+03:00
2026-01-23T12:56:00+03:00
биатлон
спорт
анастасия халили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/13/1551141360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d21da82ca8c24d937dc616aebf71b1f.jpg
https://ria.ru/20260110/bazhin-2067098683.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/13/1551141360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd1e4fbcc256e1c062d4cb6f1bb25f74.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, анастасия халили
Биатлон, Спорт, Анастасия Халили
Болдырева победила в спринте на этапе Кубка Содружества по биатлону
Болдырева выиграла спринт на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону