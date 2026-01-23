Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей малой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).

На дистанции 12,5 км она показала результат 35 минут 50,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Последний раз она побеждала в личной гонке в рамках Кубка мира в декабре 2024 года.