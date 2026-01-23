Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей малой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
На дистанции 12,5 км она показала результат 35 минут 50,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Последний раз она побеждала в личной гонке в рамках Кубка мира в декабре 2024 года.
Серебро завоевала ее соотечественница Лу Жанмонно (отставание - 1,4 секунды; один промах), бронза на счету немки Франциски Пройс (+1.02,2; два промаха).
В субботу пройдут сингл-микст и смешанная эстафета. Последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира завершится 25 января.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Титулованная французская биатлонистка получила условный срок за кражу
24 октября 2025, 18:23