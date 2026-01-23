Рейтинг@Mail.ru
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии
Биатлон
 
21:43 23.01.2026
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии
23.01.2026
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии
Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей малой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия). РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Чехии

Французская биатлонистка Бреза-Буше выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ

Жюстин Бреза-Буше
Жюстин Бреза-Буше - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Жюстин Бреза-Буше. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей малой индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
На дистанции 12,5 км она показала результат 35 минут 50,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Последний раз она побеждала в личной гонке в рамках Кубка мира в декабре 2024 года.
Серебро завоевала ее соотечественница Лу Жанмонно (отставание - 1,4 секунды; один промах), бронза на счету немки Франциски Пройс (+1.02,2; два промаха).
В субботу пройдут сингл-микст и смешанная эстафета. Последний перед Олимпийскими играми этап Кубка мира завершится 25 января.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года.
Французская биатлонистка Жюлья Симон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Титулованная французская биатлонистка получила условный срок за кражу
24 октября 2025, 18:23
 
БиатлонСпортЧехияМеждународный союз биатлонистов (IBU)Союз биатлонистов России (СБР)Франциска ПройсЖюстин Бреза-Буше
 
