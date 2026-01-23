Рейтинг@Mail.ru
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Биатлон
Биатлон
 
16:24 23.01.2026
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Российский биатлонист Савелий Коновалов стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.
биатлон
спорт
карим халили
антон смольский
Биатлон, Спорт, Карим Халили, Антон Смольский
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах

Савелий Коновалов выиграл дистанцию 10 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБиатлон
Биатлон - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Биатлон. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский биатлонист Савелий Коновалов стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах.
На дистанции 10 км он показал результат 24 минуты 44,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Карим Халили (отставание - 6,0 секунды; 0 промахов), третьим стал белорус Антон Смольский (+10,6; 0).
В субботу пройдут мужская и женская гонки преследования. Этап завершится 25 января.
Бажин и Шевченко выиграли в сингл-миксте на чемпионате России по биатлону
Биатлон
 
