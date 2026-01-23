https://ria.ru/20260123/biatlon-2069908087.html
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Российский биатлонист Савелий Коновалов стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка Содружества в белорусских Раубичах. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T16:24:00+03:00
2026-01-23T16:24:00+03:00
2026-01-23T16:24:00+03:00
биатлон
спорт
карим халили
антон смольский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/13/1551141360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d21da82ca8c24d937dc616aebf71b1f.jpg
https://ria.ru/20260110/bazhin-2067098683.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155114/13/1551141360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd1e4fbcc256e1c062d4cb6f1bb25f74.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, карим халили, антон смольский
Биатлон, Спорт, Карим Халили, Антон Смольский
Коновалов выиграл спринт на этапе Кубка Содружества в Раубичах
Савелий Коновалов выиграл дистанцию 10 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах