https://ria.ru/20260123/atletika-2069779160.html
Зимний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске
Зимний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Зимний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске
Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет с 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T10:32:00+03:00
2026-01-23T10:32:00+03:00
2026-01-23T10:32:00+03:00
спорт
легкая атлетика
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888267244_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_3b3b2084551ecc950db0444311609d7b.jpg
https://ria.ru/20250811/solovev-2034583195.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888267244_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_39cccae8d13259f6a5f75f5f60774208.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, легкая атлетика, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Спорт, Легкая атлетика, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
Зимний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске
Зимний чемпионат России по легкой атлетике состоится в Южно-Сахалинске