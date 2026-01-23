Рейтинг@Mail.ru
10:32 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/atletika-2069779160.html
Зимний чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Южно-Сахалинске
2026-01-23T10:32:00+03:00
2026-01-23T10:32:00+03:00
спорт
легкая атлетика
всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888267244_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_3b3b2084551ecc950db0444311609d7b.jpg
спорт, легкая атлетика, всероссийская федерация легкой атлетики (вфла)
Спорт, Легкая атлетика, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийская легкоатлетка Полина Кнороз
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет с 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Турнир впервые пройдет в Южно-Сахалинске, где в конце 2025 года был построен современный легкоатлетический манеж.
Российские легкоатлеты с 1 марта 2022 года отстранены от турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в связи с ситуацией на Украине. До этого с ноября 2015 года россияне могли выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за санкций в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
