Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
17:49 23.01.2026
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе
2026
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе

© AP Photo / Elvis PiazziНорвежский лыжник Харальд Амундсен
Норвежский лыжник Харальд Амундсен - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Elvis Piazzi
Норвежский лыжник Харальд Амундсен. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Норвежские лыжники Харальд Амундсен и Эйнар Хедегарт одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Гомсе.
Победители преодолели дистанцию 9 км за 17 минут 43,75 секунды. Вторыми финишировали итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (отставание - 1,94 секунды), замкнули тройку американцы Бен Огден и Гас Шумахер (+2,76).
У женщин в аналогичной дисциплине победу одержали представительницы Германии Лаура Гиммлер и Колетта Ридзик (20 минут 33,34 секунды). Серебро завоевали норвежки Астрид Слинд и Юли Дривенес (+0,52), бронза досталась другим представительницам Норвегии Каролине Гроттинг и Тириль Венг (+0,72).
В субботу в Гомсе пройдут индивидуальные спринтерские забеги классическим стилем, а в воскресенье — мужской и женский масс-старты классическим стилем.
Заголовок открываемого материала