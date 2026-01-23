Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Норвежские лыжники Харальд Амундсен и Эйнар Хедегарт одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Гомсе.

Победители преодолели дистанцию 9 км за 17 минут 43,75 секунды. Вторыми финишировали итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (отставание - 1,94 секунды), замкнули тройку американцы Бен Огден и Гас Шумахер (+2,76).

У женщин в аналогичной дисциплине победу одержали представительницы Германии Лаура Гиммлер и Колетта Ридзик (20 минут 33,34 секунды). Серебро завоевали норвежки Астрид Слинд и Юли Дривенес (+0,52), бронза досталась другим представительницам Норвегии Каролине Гроттинг и Тириль Венг (+0,72).