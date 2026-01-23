https://ria.ru/20260123/amundsen-2069942504.html
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе
Норвежские лыжники Харальд Амундсен и Эйнар Хедегарт одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка мира, проходящем в... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T17:49:00+03:00
2026-01-23T17:49:00+03:00
2026-01-23T17:49:00+03:00
лыжные гонки
спорт
германия
норвегия
федерико пеллегрино
https://ria.ru/20260123/chervotkin-2069908574.html
германия
норвегия
спорт, германия, норвегия, федерико пеллегрино
Лыжные гонки, Спорт, Германия, Норвегия, Федерико Пеллегрино
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Гомсе
Амундсен и Хедегарт выиграли командный спринт на пятом этапе Кубка мира в Гомсе
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Норвежские лыжники Харальд Амундсен и Эйнар Хедегарт одержали победу в мужском командном спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Гомсе.
Победители преодолели дистанцию 9 км за 17 минут 43,75 секунды. Вторыми финишировали итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (отставание - 1,94 секунды), замкнули тройку американцы Бен Огден и Гас Шумахер (+2,76).
У женщин в аналогичной дисциплине победу одержали представительницы Германии Лаура Гиммлер и Колетта Ридзик (20 минут 33,34 секунды). Серебро завоевали норвежки Астрид Слинд и Юли Дривенес (+0,52), бронза досталась другим представительницам Норвегии Каролине Гроттинг и Тириль Венг (+0,72).
В субботу в Гомсе пройдут индивидуальные спринтерские забеги классическим стилем, а в воскресенье — мужской и женский масс-старты классическим стилем.