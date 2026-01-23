Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над французом Корентеном Муте и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.