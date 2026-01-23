https://ria.ru/20260123/alkaras-2069760825.html
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над французом Корентеном Муте и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису,... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open
Первая ракетка мира Алькарас пробился в четвертый круг Australian Open