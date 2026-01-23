Рейтинг@Mail.ru
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open
Теннис
 
08:49 23.01.2026
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open
Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open

Первая ракетка мира Алькарас пробился в четвертый круг Australian Open

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал победу над французом Корентеном Муте и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4, 6:1 в пользу посеянного под первым номером Алькараса. Муте был посеян под 32-м номером. Длительность матча составила 2 часа 5 минут.
В четвертом круге Алькарас встретится с американцем Томми Полом (19), который обыграл Алехандро Давидович-Фокину (14). При счете 1:6, 1:6 испанец снялся из-за проблем с бедром.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
23 января 2026 • начало в 06:05
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 06:26:46:1
Корантен Муте
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортКарлос АлькарасТомми ПолАлехандро Давидович-ФокинаAustralian Open
 
