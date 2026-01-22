https://ria.ru/20260122/zenit-2069684986.html
"Зенит" разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче
"Зенит" разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл чемпиона Китая "Шанхай Порт" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
