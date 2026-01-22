Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче
Футбол
 
19:39 22.01.2026
"Зенит" разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче
"Зенит" разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче
Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл чемпиона Китая "Шанхай Порт" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре.
"Зенит" разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче

Футболисты "Зенита" обыграли "Шанхай Порт" в товарищеском матче

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" обыграл чемпиона Китая "Шанхай Порт" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре.
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "сине-бело-голубых", у которых отличились Луис Энрике (11-я минута), Педро (20), Александр Соболев (71) и Александр Ерохин (81).
За петербургский клуб дебютировал перешедший 11 января из ЦСКА защитник Игорь Дивеев. Он был заменен в перерыве.
"Зенит" ушел на зимнюю паузу на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков.
