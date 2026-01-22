https://ria.ru/20260122/vavrinka-2069568303.html
Вавринка побил рекорд Федерера
Олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка стал самым возрастным теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в третий круг турнира Большого шлема РИА Новости Спорт, 22.01.2026
теннис
роджер федерер
australian open
станислас вавринка
роджер федерер, australian open, станислас вавринка
Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Станислас Вавринка
Вавринка побил рекорд Федерера
Вавринка стал самым возрастным теннисистом, вышедшим в третий круг ТБШ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка стал самым возрастным теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в третий круг турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде, сообщается на странице The Tennis Letter в соцсети X.
В четверг Вавринка во втором круге Открытого чемпионата Австралии одержал победу над французом Артюром Жа. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 09:00
Матч не начался
28 марта швейцарцу исполнится 41 год. Кроме того, этот матч стал для теннисиста 49-м пятисетовым поединком в карьере на турнирах Большого шлема. По этому показателю он превзошел соотечественника Роджера Федерера (48), которому ранее принадлежал рекорд среди игроков в Открытой эре.
Вавринка, бывшая третья ракетка мира, является победителем Олимпиады 2008 года в паре с Федерером, обладателем 19 титулов турниров ATP (16 - в одиночном разряде), а также победителем трех турниров Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016).