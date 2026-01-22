Вавринка побил рекорд Федерера

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка стал самым возрастным теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в третий круг турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде, сообщается на странице The Tennis Letter в соцсети X.

В четверг Вавринка во втором круге Открытого чемпионата Австралии одержал победу над французом Артюром Жа. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).

28 марта швейцарцу исполнится 41 год. Кроме того, этот матч стал для теннисиста 49-м пятисетовым поединком в карьере на турнирах Большого шлема. По этому показателю он превзошел соотечественника Роджера Федерера (48), которому ранее принадлежал рекорд среди игроков в Открытой эре.