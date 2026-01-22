Рейтинг@Mail.ru
Вавринка побил рекорд Федерера - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
13:48 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/vavrinka-2069568303.html
Вавринка побил рекорд Федерера
Вавринка побил рекорд Федерера - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Вавринка побил рекорд Федерера
Олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка стал самым возрастным теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в третий круг турнира Большого шлема РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T13:48:00+03:00
2026-01-22T13:48:00+03:00
теннис
роджер федерер
australian open
станислас вавринка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112161/80/1121618008_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_15572588faf2ea95c158f05dc3d9d767.jpg
https://ria.ru/20260121/tennis-2069215514.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112161/80/1121618008_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_b79d69e0422e1b166ff527ec82cf4862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
роджер федерер, australian open, станислас вавринка
Теннис, Роджер Федерер, Australian Open, Станислас Вавринка
Вавринка побил рекорд Федерера

Вавринка стал самым возрастным теннисистом, вышедшим в третий круг ТБШ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтанислас Вавринка
Станислас Вавринка - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Олимпийский чемпион 2008 года швейцарец Стэн Вавринка стал самым возрастным теннисистом с 1978 года, которому удалось выйти в третий круг турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде, сообщается на странице The Tennis Letter в соцсети X.
В четверг Вавринка во втором круге Открытого чемпионата Австралии одержал победу над французом Артюром Жа. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6 (10:3).
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
24 января 2026 • начало в 09:00
Матч не начался
Стэн Вавринка
:
Тейлор Фриц
Календарь Турнирная таблица История встреч
28 марта швейцарцу исполнится 41 год. Кроме того, этот матч стал для теннисиста 49-м пятисетовым поединком в карьере на турнирах Большого шлема. По этому показателю он превзошел соотечественника Роджера Федерера (48), которому ранее принадлежал рекорд среди игроков в Открытой эре.
Вавринка, бывшая третья ракетка мира, является победителем Олимпиады 2008 года в паре с Федерером, обладателем 19 титулов турниров ATP (16 - в одиночном разряде), а также победителем трех турниров Большого шлема: Открытого чемпионата Австралии (2014), Открытого чемпионата Франции (2015) и Открытого чемпионата США (2016).
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Первая ракетка России Медведев вышел в третий круг Australian Open
21 января, 07:59
 
ТеннисРоджер ФедерерAustralian OpenСтанислас Вавринка
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала