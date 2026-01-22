Васильев рассказал, как ФХР может ускорить допуск российских хоккеистов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Международная федерация хоккея (IIHF) продолжит применять санкции по недопуску российских сборных к турнирам до тех пор, пока Федерация хоккея России (ФХР) не подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и тот не признает незаконными предыдущие решения IIHF, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
"Поскольку Федерация хоккея России не подавала заявление в CAS на предмет признания незаконным отстранение наших хоккеистов от спортивной деятельности, то IIHF не торопится проявлять самостоятельность и активность. И допуск российских хоккеистов можно было бы косвенно расценивать, как признание ей своей вины. А если CAS выпишет им такое предписание, то может быть другая ситуация. Скорее всего, все связано с этим. Они прекрасно понимают, что процесс возвращения уже не остановить, но не торопятся проявлять инициативу", - сказал Васильев.
"Пока наши федерации не подадут иск в CAS, процесс сдерживания допусках российских спортсменов и будет длиться. Ведь заявления МОК носят рекомендательный, а не предписывающий характер. Поэтому международные федерации и не торопятся. Но если CAS признает отстранение россиян незаконным, то тогда они будут действовать согласно решениям суда. Но я не знаю, почему некоторые наши федерации такие нерасторопные. Ведь Федерация лыжных гонок России и некоторые другие федерации подали иски в суд, и CAS вынес решения в пользу наших спортсменов. Почему этого не делают другие федерации, я не знаю", - подчеркнул собеседник агентства.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечалось, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.