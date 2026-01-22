Васильев рассказал, как ФХР может ускорить допуск российских хоккеистов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Международная федерация хоккея (IIHF) продолжит применять санкции по недопуску российских сборных к турнирам до тех пор, пока Федерация хоккея России (ФХР) не подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) и тот не признает незаконными предыдущие решения IIHF, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.