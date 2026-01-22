ЦСКА с Бариновым обыграл "Акрон" в товарищеском матче

https://ria.ru/20260122/tsska-2069661346.html
Футбольный клуб ЦСКА обыграл тольяттинский "Акрон" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T18:00:00+03:00
2026-01-22T18:00:00+03:00
2026-01-22T18:10:00+03:00
футбол
спорт
абу-даби
акрон
тамерлан мусаев
мойзес
артём дзюба
пфк цска
абу-даби
спорт, абу-даби, акрон, тамерлан мусаев, мойзес, артём дзюба, пфк цска, акрон (тольятти), локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Абу-Даби, Акрон, Тамерлан Мусаев, Мойзес, Артём Дзюба, ПФК ЦСКА, Акрон (Тольятти), Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
