ЦСКА с Бариновым обыграл "Акрон" в товарищеском матче
Футбол
 
18:00 22.01.2026 (обновлено: 18:10 22.01.2026)
ЦСКА с Бариновым обыграл "Акрон" в товарищеском матче
ЦСКА с Бариновым обыграл "Акрон" в товарищеском матче
Футбольный клуб ЦСКА обыграл тольяттинский "Акрон" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА обыграл тольяттинский "Акрон" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев, у которых голы забили Тамерлан Мусаев (42-я минута), Мойзес (74) и Матия Попович (90+4). У проигравших отличился Артем Дзюба (29). Впервые за ЦСКА после перехода из московского "Локомотива" сыграл полузащитник Дмитрий Баринов, который вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков. "Акрон" (21 очко) располагается на девятой строчке.
В другом товарищеском матче махачкалинское "Динамо" проиграло со счетом 0:1 сербскому "Железничару".
Аргентинский футболист Лионель Верде - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
ЦСКА прекратил аренду футболиста "Униона" Верде
20 января, 16:02
 
Футбол
 
