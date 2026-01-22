Рейтинг@Mail.ru
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
12:38 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/terakt-2069542583.html
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, почтили память жертв теракта 14 декабря в Сиднее. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T12:38:00+03:00
2026-01-22T12:38:00+03:00
теннис
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994647673_0:485:1080:1093_1920x0_80_0_0_8c2a49c53f3174ab2c7be41f8b392a48.jpg
https://ria.ru/20260122/tennis-2069507301.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994647673_0:384:1080:1194_1920x0_80_0_0_fb5590512d013c9ff9b9f4946d5298aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
australian open
Теннис, Australian Open
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее

На Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее 14 декабря

© Соцсети организаторовКорт Australian Open
Корт Australian Open - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети организаторов
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, почтили память жертв теракта 14 декабря в Сиднее.
В четверг на кортах комплекса "Мельбурн-Парк" прошли траурные церемонии с минутой молчания и возложением цветов.
Террористы открыли огонь по людям на пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, Саджид Акрам, еще 40 человек пострадали. Стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.
Польская теннисистка Ига Швёнтек - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Швентек вышла в третий круг Australian Open
Вчера, 10:38
 
ТеннисAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    7
    2
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Барыс
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Бетис
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Мидтъюлланн
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фейенорд
    Штурм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Маккаби Тель-Авив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лион
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Селтик
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Виктория Пльзень
    Порту
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Панатинаикос
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Штутгарт
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала