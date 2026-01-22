https://ria.ru/20260122/terakt-2069542583.html
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее
Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, почтили память жертв теракта 14 декабря в Сиднее. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T12:38:00+03:00
2026-01-22T12:38:00+03:00
2026-01-22T12:38:00+03:00
теннис
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994647673_0:485:1080:1093_1920x0_80_0_0_8c2a49c53f3174ab2c7be41f8b392a48.jpg
https://ria.ru/20260122/tennis-2069507301.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994647673_0:384:1080:1194_1920x0_80_0_0_fb5590512d013c9ff9b9f4946d5298aa.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
australian open
Организаторы Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее
На Australian Open почтили память жертв теракта в Сиднее 14 декабря
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, почтили память жертв теракта 14 декабря в Сиднее.
В четверг на кортах комплекса "Мельбурн-Парк" прошли траурные церемонии с минутой молчания и возложением цветов.
Террористы открыли огонь по людям на пляже Бондай 14 декабря. По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, это были двое мужчин, 50-летний Саджид Акрам и 24-летний Навид Акрам, отец и сын. В результате стрельбы погибли 16 человек, в том числе и один из нападавших, Саджид Акрам, еще 40 человек пострадали. Стрельба произошла во время церемонии зажигания ханукальных свечей, на которую собрались представители местной еврейской общины.